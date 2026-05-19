中年好声音3丨王郑浚仁首个音乐会六月黄埔开唱 购票首200名可换见面会资格

来自马来西亚的「海豚音王子」王郑浚仁(Rax)，将于6月28日（星期日）在黄埔TIDES举行两场《Rax & Fans Music Live》音乐会，当中更会于同日举行限量入场的见面会，与歌迷渡过难忘的一日。是次《Rax & Fans Music Live》乃王郑浚仁首个个人音乐会，Rax除了会带来多首经典歌曲以及个人新歌外，更邀请了兄弟帮萧伟伦及赵浚承任嘉宾，到台上一同Jam歌！

王郑浚仁音乐会同日上下两场歌单不同

今次音乐会同一天举行上下两场，分别是下午3时正及晚上8时正场次，票价为$880和$580 两种，已定于5月20日（星期三）中午12时正在KKTIX公开发售。两场音乐会的歌单有不同安排，希望可以让歌迷能有新鲜感。而当中购买了两场$880门票的观众，更可得到音乐会当天下午5时正举行的见面会的入场资格，唯见面会入场人数只有200位，机会非常珍贵，因此将采用先到先得制，届时购买了两场的首200观众，大会将安排专人通知换取见面会入场证的方式。

王郑浚仁感谢公司与主办支持

对于今次首度举行音乐会便已是「打孖上」，Rax坦言很感谢公司及主办的支持，他表示到时定必会施展浑身解数，报答歌迷支持。Rax透露现已积极筹备歌单，也跟制作团队开会密斟，期望可以给大家见到新的火花。