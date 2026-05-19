古天乐出品大龙鳯丨优先订票两小时火速售罄 初任舞台剧监制张继聪宣布加开9场：一个好开始

古天乐出品「天下一幕」（One Cool Stage）头炮舞台剧《大龙鳯》将于7月24号起公演，但未映先热，日前信用卡优先订票，于早上十点开卖，短短两小时门票已抢购一空，为剧组上下犹如打了一支强心针。身为监制之一的张继聪正式宣布将会加开9场，演出场次合共18场，门票于5月20号（周四）正式公开发售。

张继聪感恩反应热烈

初任舞台剧监制的阿聪对于首次出击便能得到大家支持，感恩地说：「预售这么好反应，真是一个振奋的消息，好开心、好感动，当然要第一时间加场报答大家，期待明天（20号）正式公开发售的时候，大家可以继续踊跃扑飞。对我个人而言，兴奋之余，也是一个好的开始，我对剧中一班演员的演出，投以百份百信心，我希望到时越多观众来看，就可以将这份快乐跟更多人分享。」

朱栢谦领军星级阵容

由剧帝朱栢谦，影后廖子妤首度舞台合作，联手何嘉莉及一众生力军吴冰@小薯茄、黄梓侨、徐浩昌（肥肠）、汤君慈、许月湘、赵君瑜、李玗蓁、黄诗咏等上阵的《大龙鳯》，改编自龙文康编剧作品之一，香港3度公演，全新版本由张继聪、张志敏、郭芙初次㩦手监制，无论台前幕后皆甚有噱头，让观众更加期待。

朱栢谦大赞对手「有备而来」

早前一众演员首次围读，身为主演兼导演的朱栢谦坦言遇上了一班给他惊喜万分的对手，「与这班演员的围读的初体验，实在精彩，每一个都有备而来，虽然我第三次演出这个剧目，但在他们身上仍找到不同的新火花和笑点，我相信不只观众期待，连我自己也很期待。」

