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MC梦直播否认挪用公司资金 轰EXO伯贤忘恩负义 怒揭车佳媛阿叔嗜赌

影视圈
更新时间：16:15 2026-05-19 HKT
发布时间：16:15 2026-05-19 HKT

韩国歌手及音乐制作人MC梦去年退出One Hundred Label后，接连卷入与公司CEO车佳媛不伦丑闻，及涉与3名陪酒女有性交易等争议。对此，MC梦昨日预告于香港时间晚上7时爆大镬，并邀请记者睇直播，亲自澄清。

MC梦被车佳媛踢出公司？

MC梦在直播中提及，与车佳媛共同创立的娱乐公司One Hundred Label，包括音乐想法、与艺人沟通的方式等理念多次争执，「去年5月我们大吵后各自离开，结果她传来我家的闭路电视画面，说我没有工作只是在玩，还把我和女朋友在一起的画面传给我，接着又在所有人都看得到的公司讯息群组宣布『将MC梦排除在旗下厂牌Big Planet Made相关业务之外』，那种被背叛的感觉难以形容，简单说就是被公司赶走了。」

MC梦昨开直播斥被车佳媛及其叔叔车俊英造豪抹黑。
MC梦昨开直播斥被车佳媛及其叔叔车俊英造豪抹黑。
MC梦指与车佳媛因理念不同经常大吵，直至去年5月，他被车佳媛踢出公司。
MC梦指与车佳媛因理念不同经常大吵，直至去年5月，他被车佳媛踢出公司。

MC梦闹爆《PD手册》不道德

MC梦直言，为此事找上车佳媛的叔叔车俊英，却没想到车佳媛把他与3名陪酒女搭电梯照片传给了对方，「那张电梯照片其实与性交易毫无关系，但把它变成性交易照片的人，就是车佳媛的叔叔。」MC梦今年2月被爆与3名陪酒女有性交易，他强调画面中的女性为自己的女友及女友的朋友，并闹爆节目《PD手册》之前将他造塑成不道德的人。

今年2月，MC梦被爆涉与3名陪酒女有性交易，昨他再次否认。
今年2月，MC梦被爆涉与3名陪酒女有性交易，昨他再次否认。

MC梦揭车俊英赌博成瘾

MC梦又否认挪用公司资金作非法赌博，更愤怒表示：「这甚么荒唐的说法？公司钱拿去做非法赌博？资金来源一查帐户就全部清楚了，怎么可能用公司钱赌博？」他再指车佳媛的叔叔车俊英向《PD手册》爆料抹黑他，他称车俊英是个赌博成瘾的人，还曾跟他说：「我给你10亿韩圜（约520万港元），跟我一起去拉斯维加斯吧。」车俊英又经常缠着伯贤，以及鼓励对方赌博，「伯贤啊，男人就是要会赌博，跟我一起去拉斯维加斯吧。」

MC梦大爆车俊英（右）赌瘾严重，经常称要带他和伯贤去赌城赌博。
MC梦大爆车俊英（右）赌瘾严重，经常称要带他和伯贤去赌城赌博。

MC梦披露THE BOYZ签约金8,600万港元

One Hundred Label早前传出财困，旗下男团THE BOYZ；子公司INB100的EXO成员伯贤、Xiumin与Chen，另一厂牌Big Planet Made旗下的男团SHINee成员泰民，及男歌手李升基均指遭公司拖欠巨额酬劳，并提出解约。MC梦却在直播中斥THE BOYZ及伯贤解约是不知感恩，他指当初与THE BOYZ的签约金高达165亿韩圜（约8,600万港元），是前事务所的3倍，制作第一张专辑时花了70亿韩圜（约3,600万港元），如果THE BOYZ每名成员收了15亿韩圜（约780万港元），10名成员共约150亿韩圜（约7,800万港元），要解约至少还要退回80亿韩圜（约4,200万港元）。

MC梦又批评伯贤跟公司解约是不知感恩。
MC梦又批评伯贤跟公司解约是不知感恩。
THE BOYZ亦向公司提出解约，MC梦直言他们至少要退还80亿韩圜。
THE BOYZ亦向公司提出解约，MC梦直言他们至少要退还80亿韩圜。

MC梦斥伯贤不知感恩

至于伯贤，公司花了100亿韩圜（约5,200万港元）制作其首张专辑，第2张唱片亦花了约50亿韩圜（约2,600万港元），MC梦指责伯贤说解约就解约，对方只记得自己赚了多少钱，却忘记公司为他花了多少钱，不懂感恩。

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