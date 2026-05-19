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阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月

影视圈
更新时间：14:09 2026-05-19 HKT
发布时间：14:09 2026-05-19 HKT

43岁阿Sa蔡卓妍在4月28日无预警下宣布与健身教练林俊贤Elvis结婚，《星岛头条》曾收到独家消息，婚礼早前已经在泰国举行，婚讯曝光后，好友们与及网民纷向两人送上祝福，当然还有与阿Sa蔡卓妍合作多年、关系犹如家人的阿娇钟欣潼曾表示：「好开心喺生活中佢终于揾到一个最佳拍档！」而且更送上价值超过54万港元的「钻石之王」Harry Winston（海瑞温斯顿）的太阳花钻石颈链，成作为结婚礼物。

微博疯传官宣不足一月的阿Sa蔡卓妍婚变

近日微博疯传官宣不足一月的阿Sa蔡卓妍婚变，而且更称「曝蔡卓妍含泪控诉丈夫」，声称已删除婚讯动态，搬离爱巢，甚至回复传媒坦承「已分开一段日子，好聚好散」。《星岛头条》就事件向阿Sa蔡卓妍了解，经理人霍汶希（Mani）否认事件：「𠮶啲报道都根本唔系事实，阿Sa同老公而家正在蜜月中。」传闻又称阿娇钟欣潼缺席Sa蔡卓妍的婚礼，霍汶希亦否认：「阿娇梗系有出席。」

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 阿Sa蔡卓妍闪婚闪离引来不少声音

近日在微博疯传阿Sa蔡卓妍与健身教练老公林俊贤Elvis闪婚闪离，事件在网上引来不少声音，有网民直言质疑消息的真伪：「这应该是假的吧。」、「我也不相信，这才结婚不到1个月啊。」、「应该是瞎编的 不可能这么离谱。」、「这个事还是等当事人自己来证实，有可能只是谣言呢。」、「这爆料太不靠谱了。」、「这个新闻就很离谱，估计是假的。」与此同时，报道又称阿娇钟欣潼缺席Sa蔡卓妍的婚礼，结果惹来外界对阿娇钟欣潼和Sa蔡卓妍的25年姐妹情谊，不过综合多方信息显示，阿娇钟欣潼缺席Sa蔡卓妍婚礼的主因是工作档期冲突，两人关系并未因此破裂。」翻查阿Sa蔡卓妍的社交平台，其上月发布的结婚喜讯及甜蜜婚照依然存在，根本没有所谓的「删除婚讯」。

霍汶希先后否认阿Sa婚变兼与阿娇不和

阿娇钟欣潼和Sa蔡卓妍的经理人霍汶希向《星岛头条》先后否认阿Sa婚变兼与阿娇不和，昨日（18日）是Twins成军25年的大日子，霍汶希亦在微博贴上Twins的演出相并说：「今天是个特别又珍贵的日子，一转眼，Twins@蔡卓妍 @钟欣潼已经出道整整25年了。见过她们为了工作拼尽全力的模样，见过她们彼此扶持互相温暖的瞬间，也见证她们从懵懂少女，活成了独立坚定、温柔有力量的模样。25周年快乐，我最爱的Twins，未来的路还很长，愿你们永远被爱包围，继续闪闪发光，我们依旧一起，奔赴未来精彩的每一年。」其后阿娇钟欣潼和Sa蔡卓妍在IG开live，期间有歌迷追问几时举行Side track演唱会，Twins表示好想好想，但明言不想在大场地搞，属意5000人左右的场地举行，形式像今年初的《TWINS 25周年1314新春限定粉丝见面会》。

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