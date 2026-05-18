MC张天赋再战红馆 操肌嗌苦 靠打机减压 由极速成人礼到真正享受舞台｜名人杂志

29岁的张天赋（MC）2019年参加《全民造星II》入行，短短数年已名成利就，星途犹如坐上火箭。2023年才刚完成首次红馆四面台个唱，相隔三年后，MC再宣布7月重踏红馆舞台，举行《E=MC² 演唱会2026》。今次演唱会以「MC」还是「Emz」双重人格做主题，他将在台上展现两种不同曲风和表演风格，带出一个全新的自己。第二次开红馆骚的MC坦言心态比上次轻松不少，但准备功夫反而更多，由提早两、三个月排舞、操肌、跟营养师餐单饮食，到担心声带能否顶住连续五场演出，MC逐一分享筹备过程的苦与乐，以及他对今次演唱会的期待。文：娱乐组 图：朱伟彦

MC出道至今短短数年，星途犹如坐火箭，极速挑战第二次红馆骚。

演唱会名称「E=MC²」看似物理公式的名字，其实是个巧妙的「食字」游戏，MC解释：「其实海报上面，『2』字会变成『Z』，原因是想带出两个角色。一个就是MC本身的角色，另一个就是『Emz』。其实都是我，但是玩一些另类的曲风，或以第二种形态的表演。」他笑言最初只是「想食一下字」，在考虑有何名字能承载这两个「我」的时候，这个公式恰好浮现脑海。

展现多面向 预告有新作

谈到2023年的首个红馆骚是一场高压测试，即将迎来第二次的MC，心情淡定了不少：「第一次我是很紧张，加上当时入行经验尚浅，觉得所有东西都还没成熟。这次第二次，我就知道将有甚么难题会出现。」他坦言心态上是轻松了，但准备功夫反而倍增，并透露演唱会前不仅会推出新歌，亦正在筹备全新唱片，届时红馆舞台上将会首次演唱大量新歌。

至于今次演唱会要在舞台上清晰呈现双重人格，MC对曲风和细节掌控都充满信心：「无论是主题、背景或曲风，都会有很大分别，观众是能分辨的，即使混淆了也不紧要，都是MC！」至于这份划分是否源于想摆脱「情歌王子」的标签？MC认真思考后表示：「一个人可以有多种不同性格，可以有很多不同的面向。MC与Emz只是其中两面，可能迟些会有再多一个面向，下次可能就叫做『三角恋』。」MC并不认为是刻意推动非主流歌曲，而是为自己提供更多选择，去做一些平时不会做的事。

歌曲讲原味 嘉宾求新鲜

关于演唱会内容，MC直言好多歌的前奏和旋律早已深入人心，为免破坏原汁原味，他与团队决定尽量保留歌曲原本的状态，不会有太多颠覆性改编。但在嘉宾环节他则力求新鲜感，目标是邀请那些平时少有机会在现场唱Live的歌手合作。

「戴定头盔」尽量骚肌

「台上三分钟，台下十年功」，经过首次红馆演出的历练后，MC今次将筹备时间大幅提前，他透露：「平时可能是演唱会前一个月才排舞，这次早了两至三个月就开始。」除了希望让舞蹈动作融入身体记忆外，亦因为要应付连续五场的庞大体力消耗，并视练舞为锻炼体能的好时机，所以顺势提早开练。

身材管理方面，MC亦面临一场苦战。从四月起，他便找来营养师订造餐单，配合每周健身三至四天，每次约1.5小时，虽然体重到今只下降了四、五磅，但脂肪与肌肉比例已有改善。对于届时会否骚肌，他更「戴定头盔」笑言：「尽有可能，希望有！」MC 又透露操肌过程充满挣扎：「每一次去做运动，我都有100个理由俾自己唔去；到咗之后，仍然有100个理由想早走，真系好辛苦！」然而看到成果却成了动力，他更形容：「现在习惯了做运动，一旦教练没空便浑身不自在。」当然，他自爆也没有放弃打机这个最大嗜好，因为在刻苦训练中，打机正是他用来平衡身心的良方。

MC亲解演唱会名称《E=MC²》的意义，是以双重人格做主题。

2023年MC首次踏足红馆，演出大获好评。

MC坦言2023年红馆骚，紧张多过享受。

最担心声带状态

原来MC今次开骚最大的挑战，并非舞蹈或体能，而是保养声带，他坦言这是整个演唱会最担心的一环，「我由出道到现在，真的没有试过连续五天都要唱歌，加埋彩排可能要唱六、七天，对于我声带的状态要求是非常之高。」他承认自己并非特别「锡声」的人，平时照喝冷饮、挨夜，加上歌单难度高，坦言：「我一直都有跟老师学唱歌，但以我的经验来说，到现在这一刻，都没有信心真的可以唱到五天，这个是最大的挑战，其实我真的非常担心。」

MC多年来获奖无数，乐坛成绩单一直都好骄人。

2019年MC（右一）参加《全民造星II》入行，转眼间已创出一片天。

期待踏上更大舞台

谈及演出场地，MC坦言红馆有着传统魔力，但对启德等更大舞台也抱有憧憬，「可能等我红馆成熟了之后，再想一下其他更大的舞台。」他称第一次红馆骚如「急速的成人礼」，出道两年左右就要面对四面台的巨大压力；来到今次，自己才真正去享受舞台。MC又透露，每年都会预留一个月份放假休息，他计划在演唱会后或争取假期，和妈妈去旅行，彻底充电。最后MC由衷感激歌迷支持，并希望大家努力抢票，入场支持他这场充满诚意的蜕变之作。

MC早前与Edan、邓丽欣及陈健安齐为CHILL CLUB颁奖礼打头阵演出。

MC与同门的康堤及Gareth.T携手举行拉阔音乐会，三人是非常出色的新一代歌手。

除了开骚外，MC更多次获马会邀请演出，早前刚为打吡大赛任开幕表演嘉宾。