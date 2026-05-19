菲律宾人质事件搬上银幕 幸存者自愿当顾问 易小玲望透过自身经历鼓励逆境自强丨独家

2010年马尼拉香港旅行团挟持事件，事隔近16年，改编自幸存者易小玲经历的电影《走出人质事件》将于6月初上映，由出炉影后廖子妤主演，扮演记者。未上画已掀激烈争议，有人斥「二次伤害」。导演梁鸿华与出品人范统亲述开拍初心非消费不幸事件，而是传递「面对创伤、重新站起来」的正面讯息。易小玲亦直认睇完勾起往事，但力撑：「觉得人生几多意外系唔知㗎，呢个世界有爱系最大嘅，超过一切。」 采访：方骞平 摄影：谭志光 场地：HENRY PUB

梁鸿华导演解释开拍原因：「我自己喺一个慈善机构中认识咗易小玲个大仔，从而知道成件事嘅过程，我就觉得好想将易小姐嘅故事拍出嚟，因为佢好勇敢。尤其一个失婚女人带住儿子由内地来港谋生仍坚持落去，仲要遇到一次咁严重嘅意外，期间带住个仔一路长大，经历咗33次手术。」面对网民斥责「二次伤害」，梁导坚持：「每个人睇法唔同，佢哋有佢哋嘅选择，唔睇都得，但我哋完全唔系谂住『伤口洒盐』。」他举例「南京大屠杀」、「911恐怖袭击」都不能磨灭：「如果咁样好多真人真事都唔使拍？好似易小玲咁，你都要重生，唔可以永远匿埋，我哋唔会再将仇恨加重，讲到开完枪就停。后面部份系讲佢点样坚强、点样重新做人。」

出品人想带坚强讯息

投资出品人范统透露集资了过千万，拍摄期间遇到疫情波折重重，他补充为何要拍：「呢个唔系天灾，系人祸，当地政府做得非常差，要探讨事件后嘅余波与人性反思。我想带俾香港人一个讯息，就算今时今日有好多悲痛，你都可以坚强，可以重新嚟过。」

获死者家属支持

问到拍前可有知会生还者及死者家属？梁导透露谢廷俊哥哥生前曾同佢倾过好多次：「佢嘅态度系主动、积极，觉得好需要拍呢样嘢，因为创伤需要面对，唔应该选择逃避。易小玲系主角，佢愿意企出嚟话俾大家听如何面对创伤，我哋跟佢嘅意愿去完成呢个故事，其他嘅改晒性别、家庭背景及名称。」身为当事人的易小玲力挺电影：「呢套戏虽然好多人觉得好负面，其实正面嘅嘢都好多。你睇完套戏，会觉得好多家庭嘅爱、老夫老妻嘅爱、朋友嘅爱，呢个世界有爱系最大嘅，超过一切，可以治愈好多伤口。好记得喺旅游巴上派饭时，邻座李生、李太一句话点醒我『阿女食饱啲，死都要食饱啲』，我先至肯食少少，否则冇精力挨过。」

易小玲冇怨恨枪手

时隔16年，她对枪手再冇怨恨：「个枪手都有佢嘅无奈及难处，佢都系因为有冤无路诉。」她回忆最难承受的是一次次手术失败：「第一次攞我嘅皮同肉，做完面部全发紫，医生话手术失败；第二次做另一边嘅骨，又失败，伤口变紫……试过有小朋友同妈咪讲『姨姨好得人惊，好臭呀』中枪前一刻仲畀人赞系靓女，真系接受唔到。当时爸爸同我讲『如果你觉得香港生存唔到，跟我返乡下，冇人笑你。』不过为咗喺香港嘅两个仔，我冇可能放低佢哋。后来返教会，有教友支持，慢慢走出伤痛。」她最后获菲律宾华侨捐出一笔善款做整容：「受伤害后冇再去菲律宾，唔想再踏足。过咗咁多年，今时今日仲坐喺度系好好彩，要珍惜眼前人。」单身的她在街市卖菜养家：「自从返咗教会后就切断咗段三角关系，近年都有拍过下拖嘅，揾唔揾到另一半好讲缘份。」

