岑丽香搏尽无悔 演活另一个自己 告别「香香公主」 变身硬朗女警｜名人杂志

岑丽香（香香）入行后从剧集《巴不得妈妈》的「香香公主」开始，演出的角色大多属于「甜美系」，不过最近她在新剧中就摆脱过往花瓶形象挑战做硬朗女警，香香视今次为重要的演技突破及成长，之后她更想越级挑战演奸角！文：霍淇 图：谭志光

岑丽香在剧集《重案解密》中饰演CID严灼颖，首次饰演女警的她不敢怠慢，事前特意参考了很多不同地方的警匪片，而且更在香港结识了一位在重案组工作的女警，去了解对方的言行及工作时的想法和感受，然后投放在角色中。

由「香香公主」变为「香香妈妈」，更挑战高难度女警角色，香香享受接受新挑战。

「甜姐儿」变硬朗

要由过往的「甜姐儿」变成「硬朗女警」，香香承认有很多人都觉得她做不到，而当初总监制梁家树找她演出时，连自己也觉得很惊讶，「我以前拍好多开心、搞笑作品，都会明白点解别人会这样觉得，今次梁生俾这机会我去试一个好唔同的自己，我真的很想！我付出最大的努力，知道自己已经尽力，就算唔得都不会后悔，我真的好珍惜这个机会，去演一个好唔同自己的角色！」至于当初梁家树为何会找她演？香香笑指怕问了对方会改变主意，所以不敢问，但知道对方跟梁靖琪（Toby）都认为其他人会在剧中看到完全不一样的岑丽香，「Toby 都话想别人看到一个跟你不一样的character，我很多谢她，因为不是每个人都会俾机会你去尝试新的事情，要找一个已经演过又演到的人是很容易，但要找一个完全跟平常180度转变的人、去做这个成熟又硬净的角色，其实都有风险，所以我要很多谢他们！」

广东话系最大难关

角色上有新突破，连拍档都有惊喜，今次同剧有「三哥」苗侨伟及「师奶杀手」陶大宇，两人都是首次合作，香香坦言感觉很特别，因为最初入行要学广东话时，正是看三哥和大宇的作品去学，「我好记得初初选完美之后，初头去canteen时见到好多星，三哥是其中一个，我真系觉得OMG，见到我在电视看到的明星，接到角色知道三哥是我的拍档，还是师徒关系，真的很兴奋；至于见到陶大宇也是因学中文时有看《大时代》，然后觉得『哇！经典人物啊！』」不过同三哥做拍档就令香香感压力，但这种压力并非源自三哥，而是自己，「我好珍惜呢个机会，好想做得好点，所以我一定要好努力做功课，唔想因为我讲唔到对白而累到大家，如果我做好自己，就会演到！」虽然香香在香港发展已16年，不过广东话就仍未非常流利，加上今次做专业角色，所以在讲对白方面也是一种困难，「因为今次说话要好准确，好肯定去讲，不能兜，拍爱情片、嗌交可以停一停谂一谂，喊完再记返对白再讲，但今次唔同，所以在练习上也有不同。」她指由于投入角色，所以不用拍摄时都会维持这个状态，幸好剧集不是在香港拍摄，否则一见到小朋友就会即刻抽离。

想越级挑战演奸角

今次香香离开香港个半月拍剧，是做妈妈后和孩子分开最长的一次，最初也会担心，幸好老公帮忙照顾，工人姐姐也好合作，令她无后顾之忧地专注工作，「老公要付出多好多、姐姐又辛苦、小朋友亦没了很重要的人在身边，既然他们都辛苦，我就不要浪费时间去挂念，工作的时候全程投入，有时间就打电话给他们，我觉得如果两样都做到一半一半，就没有意思。」身为两子之母的香香，当初为了照顾儿子而停工，现在儿子日渐长大，她也希望趁对方开始有生活圈子的同时，自己也能重拾拍剧这爱好，挑战完女警之后，香香希望尝试做奸角，「以前别人都认为我是花瓶，或者只能做开心的角色，不能做奸角，但今次我竟然做到好硬净的女警，所以我都很欢迎有不同的挑战，见到这套剧有那么多好劲的演员、大家都咁放咁癫，我都想试下！」

41岁扮学生妹唔使靠AI

入行被称为「香香公主」的她，今日已是「香香妈妈」，她坦言有时都会怀缅年轻时想做就做的自己，但都会感恩今天所拥有的。提到香香不经不觉已41岁，而大家对她美貌的要求仍然很高，早前就有网民看完香香的社交网指她老了很多，香香认为最重要是要接受自己，「时间是不会停，别人要求我个样不变是不合理，我觉得要珍惜依家呢刻，钟意 take care 自己就尽量去做，要保证自己健康，但我其实觉得有变化是好的，become a better version of yourself其实是好事！」她又提到剧中自己都会扮学生，笑言最初都有压力，因年龄已是角色的双倍数，「我记得拍《猫屎妈妈》都着过校服，当时年龄好像已20尾，已经觉得『哇，仲扮唔扮到？』没想过会再发生这件事，但我又觉得可以试下，睇下点。」最搞笑是她也曾因此问导演和监制，到时是否会用AI技术来调整？不过对方就表示没有，要靠她自己，由于拍摄时只能化淡妆，所以香香为了这个场口也做了很多，除了要确保有足够的休息外，起床后又做运动又敷面膜又用机器按摩脸又拉筋，希望出到来的效果大家能欣赏。

Hair by SingTam@artifyLab

Make up by Zoe Fan

Outfit @harveynicholshk

场地：FWD House 1881

