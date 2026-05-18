张宝儿产后未够半年极速修身有返线条美：盆骨收紧了7厘米 第三胎随缘交丈夫教养

张宝儿今日为产后体态修复疗程拍摄广告，作为两孩之母诞下幼子未够半年已迅速回复优美体态，受访时表示至今已接受逾四个月疗程，自言体态变化相比首胎影响更明显更需要关注：「恃住第一胎冇乜问题，但始终身体消耗两次，要多努力复康。」张宝儿认为肚腩部位线条最难修复，相信一众人母均会认同：「产后盆骨变到好阔，到而家收紧咗7厘米，肚腩就要继续努力。」但表示未刻意对比自己最纤瘦阶段身型，自觉尚未完全复元，但丈夫袁伟豪则未敢提出异议：「佢都会叫我努力，鼓励我做运动。」

张宝儿生第三胎看缘份

张宝儿产后成功修身，曾对外表示未封肚的她觉得若要迎接第三胎需要付出三倍努力：「暂时搞掂呢两个先，要花时间心机，因为两个性格、面对情况都唔同。」诞下幼子后顿觉不能复制养育模式需要重新学习。至于袁伟豪曾公开分享「恨生女」意愿，张宝儿笑指知道丈夫心意，但一切要视乎缘份，并交由丈夫负责教养，袁伟豪随儿子渐长亦越加爱锡，不时两父子一同运动与游泳。张宝儿透露目前两子正处于磨合阶段，希望能够独自霸占父母，但一直相处甚欢：「冇打架，佢哋好锡对方，但每对兄弟姊妹都要时间适应。」两子在互相尊重、各有空间下成长，亦曾分享不少甜蜜时刻：「细佬口水滴晒落玩具，畀张纸巾叫佢抹，佢唔系抹自己啲玩具，系抹细佬个嘴！」

