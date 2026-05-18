香港探秘地图剧情懒人包｜1-5集剧透大纲/演员阵容/人物介绍 黎耀祥龚嘉欣拆解7大都市传说

TVB全新灵异轻喜剧《香港探秘地图》强势登陆翡翠台，于5月18日起逢周一至五、晚上八时半播出！由《灵戏逼人》金牌监制王伟仁操刀，本剧最大看点是「视帝」黎耀祥与「视后」龚嘉欣这对梦幻组合再度交锋。剧集以香港最为人熟知的「7大都市传说」为蓝本，势必掀起全港追剧热潮与灵异话题。《星岛头条》为大家持续更新《香港探秘地图》的完整懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及第一至五集的分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！

《香港探秘地图》剧情大纲

《香港探秘地图》演员阵容

《香港探秘地图》必看卖点

《香港探秘地图》第1集-第5集剧情

故事以都市传说与网络生态为背景，讲述玄学家「庄一臣」黎耀祥创立网上频道，并藉年轻女子「王秀仪」倪嘉雯被指遇鬼昏迷之事，提升声望。「庄一臣」黎耀祥同时招揽打假网红「毕萍」龚嘉欣、摄影师「高文彬」丁子朗与「王秀仪」倪嘉雯组成探秘团队，深入查访连串古怪诡异的人和事！「毕萍」龚嘉欣不齿「庄一臣」黎耀祥利用怪力乱神炒作，宣扬迷信，要藉工作共事撕破其假面具，与「庄一臣」黎耀祥斗气斗智斗力，却逐渐理解他隐藏的另一面。另边厢，「庄一臣」黎耀祥向富豪「金夫人」杨玉梅自荐，可助其寻回离奇失踪的儿子。「金夫人」深信的风水师「龙贵」袁文杰寻人多时但无所获，「金夫人」杨玉梅心生疑虑，最终决定向「庄一臣」黎耀祥求助。

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《香港探秘地图》大玩神秘悬疑风，以7大香港都市传说为蓝本，带观众穿梭于既灵异又充满人情味的奇幻单元故事之中。不过，讲到全剧最大卖点，绝对是视帝黎耀祥与视后龚嘉欣这个神级组合强势回归！龚嘉欣与黎耀祥2020年在剧集《杀手》中有多场埋身肉搏精彩对打，当年黎耀祥更公开点名大赞龚嘉欣的动作表现「冇得顶」！相隔6年，两位好戏之人终于再度合体。虽然今次在《香港探秘地图》中不需要再动刀动枪，但两人的「埋身肉搏」却升级到另一个层次，皆因他们将会化身一碰头就火星撞地球的「斗气冤家」！两人争辩不休、唇枪舌剑的场口，势必成为全剧最搞笑又最引人入胜的亮点！除了视帝视后的斗气日常，纵横影视圈40年的黎耀祥，演活过无数经典小人物，由《人在边缘》的「曱甴」、《西游记》的多情「猪八戒」、《射雕英雄传》的「老顽童周伯通」，到电影《生化寿尸》的「驹哥」，每一个市井角色都为人津津乐道。今次黎耀祥相隔近十年终于「重出江湖」，再次展现他的搞笑看家本领！他将饰演集无赖、市井、轻佻与小聪明于一身的「风水大师」庄一臣，今次角色设定绝对会令人惊喜！

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《香港探秘地图》第一集

玄学家「庄一臣」黎耀祥开设网上频道《探秘地图》，并在节目中大肆渲染年轻女子「王秀仪」倪嘉雯于公园内离奇昏迷之事，更号召善心人到医院集气，以唤醒「王秀仪」倪嘉雯。打假网红「毕萍」龚嘉欣不值「庄一臣」黎耀祥宣扬怪力乱神，以打假为目标前往拍片，想不到竟亲身见证「庄一臣」黎耀祥令「王秀仪」倪嘉雯苏醒。「庄一臣」黎耀祥为《探秘地图》举办招聘会，「毕萍」龚嘉欣为揭穿「庄一臣」黎耀祥的真面目，拉上好友「高文彬」丁子朗一起参加，但「高文彬」丁子朗在过程中竟被「庄一臣」黎耀祥折服。「庄一臣」黎耀祥看中「毕萍」龚嘉欣打假网红的身分，提出合作。「毕萍」龚嘉欣决意打假，遂答应与「高文彬」丁子朗一起受聘。

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《香港探秘地图》第二集

「毕萍」龚嘉欣、「高文彬」丁子朗首天到「庄一臣」黎耀祥的公司上班，发现「王秀仪」倪嘉雯亦被聘请，三人成为同事。「庄一臣」黎耀祥带领三人到鹅颈桥拍摄打小人，发现一位「盲婆」十分灵验。「毕萍」龚嘉欣为试验盲婆可会真有灵力，要求盲婆向自己打小人诅咒；「高文彬」丁子朗担心「毕萍」龚嘉欣安危，遂自荐代替「毕萍」龚嘉欣。「高文彬」丁子朗自此厄运连连，认定是盲婆的诅咒灵验。「毕萍」龚嘉欣相信科学，不信怪力乱神，认为「高文彬」丁子朗倒楣是人为，甚或是「庄一臣」黎耀祥与盲婆串通造假，「毕萍」龚嘉欣几经调查，有所发现。

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《香港探秘地图》第三集

大学校园发生诡异事件，满身伤痕的医科生「韩国豪」在医学大楼向清洁工求救，称被一名身穿民初服装的神秘女子袭击。清洁工将此事向《探秘地图》报料，「毕萍」龚嘉欣、「高文彬」丁子朗、「王秀仪」倪嘉雯尝试查明真相，发现大学十五年前亦曾发生类似事件。几名学生声称遇上身穿民初服装的神秘女子，同日更有一名女学生意外身亡；当时其中一名学生，是现时的大学教务主任「严正」。「毕萍」龚嘉欣探问下，「严正」似对十五年前的诡异事件有所隐瞒。同时，「王秀仪」倪嘉雯于调查其间与「韩国豪」互生好感。

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《香港探秘地图》第四集

「毕萍」龚嘉欣等人查出了「严正」极力隐藏的真相，知悉神秘民初女鬼传说，在大学校园流传的来龙去脉。众人接着重点调查「韩国豪」神秘遇袭一事，「毕萍」龚嘉欣、「高文彬」丁子朗终得悉当时「韩国豪」受伤向清洁工求助的缘由。此时，「王秀仪」倪嘉雯与「韩国豪」正在约会，「毕萍」龚嘉欣等人「王秀仪」倪嘉雯会出状况，赶忙前往约会现场。

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《香港探秘地图》第五集

金氏二房遗孀「金夫人」杨玉梅与大房长子「金俊熙」，因金叵罗大厦业权问题闹上法庭。此时，大厦已没人居住的单位，竟传出诡异女声闹鬼。「毕萍」龚嘉欣查出该单位业主是大房𡥧女「金智贤」，「金智贤」曾透露会到外地结婚，此后再没回来。「金夫人」杨玉梅认出诡异女声是「金智贤」的声音。「金俊熙」向外界宣布，收到「金智贤」的亲笔信，指死后会将遗产给予异父异母的哥哥「金俊熙」。「毕萍」龚嘉欣查出诡异女声来源，并得悉一泰文名字。此时，「庄一臣」黎耀祥受「金俊熙」所托举行招魂仪式，从扶乩问卜，竟得出相同的泰文名字。

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第一至五集精彩画面：

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