香港探秘地图剧情懒人包｜1-15集剧透大纲/演员阵容/人物介绍 黎耀祥龚嘉欣拆解7大都市传说

TVB全新灵异轻喜剧《香港探秘地图》强势登陆翡翠台，于5月18日起逢周一至五、晚上八时半播出！由《灵戏逼人》金牌监制王伟仁操刀，本剧最大看点是「视帝」黎耀祥与「视后」龚嘉欣这对梦幻组合再度交锋。剧集以香港最为人熟知的「7大都市传说」为蓝本，势必掀起全港追剧热潮与灵异话题。《星岛头条》为大家持续更新《香港探秘地图》的完整懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！

《香港探秘地图》剧情大纲

《香港探秘地图》演员阵容

《香港探秘地图》必看卖点

《香港探秘地图》第1集-第5集剧情

《香港探秘地图》第6集-第10集剧情

《香港探秘地图》第11集-第15集剧情

故事以现今流行的都市传说与网络生态为背景。玄学家「庄一臣」（黎耀祥 饰）为提升个人网上频道《探秘地图》的声望，刻意借用年轻女子「王秀仪」（倪嘉雯 饰）被指「遇鬼昏迷」的灵异事件进行大肆炒作。随后，庄一臣顺势招揽了专门揭发骗局的打假网红「毕萍」（龚嘉欣 饰）、热血摄影师「高文彬」（丁子朗 饰）以及康复后的王秀仪，四人正式组成「探秘团队」，深入查访香港连串古怪诡异的人和事！

毕萍一向崇尚科学，极度不齿庄一臣利用怪力乱神来博取点击率与宣扬迷信。她决定藉著共事的机会，誓要撕破庄一臣的假面具！在一次次的案件调查中，两人展开了斗气、斗智、又斗力的精彩对决，然而在揭开种种神秘现象背后，毕萍却逐渐理解了庄一臣隐藏的另一面与其背后的苦心。与此同时，富豪「金夫人」（杨玉梅 饰）的儿子离奇失踪。虽然金夫人平日深信风水师「龙贵」（袁文杰 饰），但龙贵寻人多时依然毫无进展。心生疑虑的金夫人最终决定向自荐的庄一臣求助，而这宗豪门失踪案，似乎与《探秘地图》团队正调查的灵异事件有著千丝万丝的联系……

返回目录

角色名称（演员） 角色背景与性格特点 庄一臣（黎耀祥 饰） 《探秘地图》频道创办人。集无赖、市井、小聪明于一身的玄学家，看似唯利是图，实则高深莫测。 毕萍（龚嘉欣 饰） 正义感爆棚的「打假网红」，坚持科学求证，与庄一臣是贴错门神的欢喜冤家。 高文彬（丁子朗 饰） 探秘团队的专属摄影师，毕萍的摰友，在查案过程中常常误打误撞陷入危机。 王秀仪（倪嘉雯 饰） 曾因灵异事件昏迷的少女，后加入团队。性格神经质、超级恋爱脑，是队中的搞笑担当。 龙贵（袁文杰 饰） 备受富豪信赖的知名风水大师，因未能寻回金夫人之子而面临声誉危机。 金夫人（杨玉梅 饰） 二房遗孀富婆，因儿子离奇失踪而卷入连串风水与遗产争夺风波。

返回目录

1. 《杀手》神级组合强势回归！黎耀祥、龚嘉欣由「武斗」变「文斗」

全剧最大卖点，绝对是视帝黎耀祥与视后龚嘉欣相隔6年再度合体！两人在2020年神剧《杀手》中有多场埋身肉搏的精彩对打，当年祥仔更公开点名大赞龚嘉欣的动作表现「冇得顶」。今次在《香港探秘地图》虽毋须动刀动枪，但两人的「埋身肉搏」却升级到另一层次——化身一碰头就火星撞地球的「斗气冤家」！这对「打假网红」与「玄学大师」争辩不休、唇枪舌剑的场口，势必成为全剧最搞笑、最引人入胜的亮点！

2. 相隔10年重出江湖！黎耀祥重拾「市井喜剧」爆笑看家本领

纵横影视圈40年的黎耀祥，演活过无数经典小人物。由《人在边缘》的「曱甴」、《西游记》的多情「猪八戒」、《射雕英雄传》的「老顽童周伯通」，到电影《生化寿尸》的「驹哥」，每一个市井角色都为人津津乐道。今次祥仔相隔近十年终于「重出江湖」，再次展现他的搞笑看家本领！他将饰演集无赖、市井、轻佻与小聪明于一身的「风水大师」庄一臣，颠覆近年严肃形象，角色设定保证令观众惊喜万分。

3. 大玩神秘悬疑风！「7大香港都市传说」交织灵异与人情味

剧集紧贴本土文化，大玩神秘悬疑风，以香港人最耳熟能详的「7大都市传说」为蓝本。剧情带领观众穿梭于各个奇幻单元故事之中，在营造恐怖灵异氛围的同时，更深入发掘每个传说背后隐藏的人性与温情。主打「既灵异又充满人情味」，保证让香港观众极具代入感，掀起网络热话！

4. 紧贴网络生态！「打假网红」揭破豪门风水迷局

除了双主角的火花与都市传说，剧集亦紧贴现代网络生态。龚嘉欣饰演的「毕萍」代表著讲求科学求证的现代KOL，誓要撕破利用怪力乱神炒作的网络骗局。剧情更巧妙地将「探秘频道」的灵异查访，与富豪「金夫人」（杨玉梅 饰）儿子离奇失踪的豪门悬案紧密扣连，将玄学迷信、网络炒作与悬疑推理完美结合，追看性十足！

返回目录

首5集剧情节奏紧凑，率先带观众拆解三个经典的香港都市传说与悬疑案件，包括：「鹅颈桥打小人诅咒」、「大学校园民初女鬼」以及「豪门争产闹鬼事件」。即看第1至5集详细分集剧情！

📺 《香港探秘地图》第1集：神棍大战打假网红？「探秘团队」正式成军

玄学家庄一臣（黎耀祥 饰）开设网上频道《探秘地图》，并在节目中大肆渲染年轻女子王秀仪（倪嘉雯 饰）于公园内离奇昏迷的事件，更号召网民到医院「集气」唤醒她。崇尚科学的打假网红毕萍（龚嘉欣 饰）极度不齿庄一臣宣扬怪力乱神，决定亲自前往拍片「踢爆」骗局！想不到，毕萍竟在现场亲眼见证庄一臣令王秀仪奇迹苏醒！

随后，庄一臣为频道举办招聘会，毕萍为了彻底揭穿他的真面目，拉著好友兼摄影师高文彬（丁子朗 饰）踩场应征。怎料高文彬在过程中竟被庄一臣的魅力折服。庄一臣看中毕萍的「打假网红」自带流量，主动提出合作；而毕萍为揪出其狐狸尾巴，决意与高文彬一同入职，「探秘团队」正式成军！

📺 《香港探秘地图》第2集：鹅颈桥「打小人」诅咒疑云！丁子朗惹祸上身

毕萍与高文彬首天上班，发现大病初愈的王秀仪也成为了同事。庄一臣随即带领三人前往铜锣湾鹅颈桥拍摄「打小人」题材，并发现一位盲婆的法术异常灵验。毕萍为了测试盲婆是否真有灵力，竟大胆要求盲婆对自己下诅咒！

高文彬担心好友安危，挺身而出自荐代替毕萍受咒。自此，高文彬竟然厄运连连，令他深信盲婆的诅咒已经应验！然而，坚信科学的毕萍认为一切倒楣事件皆是人为，怀疑是庄一臣与盲婆串通造假博眼球，毕萍几经暗中调查，终于发现了破绽……

📺 《香港探秘地图》第3集：大学校园「民初女鬼」索命？牵扯十五年前暗黑真相

大学校园爆出诡异事件！医科生韩国豪在医学大楼满身伤痕地向清洁工求救，声称遭到一名身穿民初服装的神秘女子袭击。清洁工将猛鬼线索报料给《探秘地图》。

毕萍、高文彬与王秀仪潜入校园查明真相，惊觉大学在十五年前也曾发生过类似事件！当年有多名学生声称撞见「民初女鬼」，同日更有一名女学生意外身亡；而当年的其中一名目击学生，正是现任的大学教务主任严正。在毕萍的连番探问下，严正似乎对当年的命案极力隐瞒。另一边厢，王秀仪在调查期间，竟对伤者韩国豪萌生爱意。

📺 《香港探秘地图》第4集：女鬼传说大反转！倪嘉雯约会身陷险境

经过团队的抽丝剥茧，毕萍等人终于查出了教务主任严正极力隐藏的惊人真相，彻底解开了「民初女鬼」在大学校园流传多年的来龙去脉。

解开十五年前的谜团后，众人将焦点转回韩国豪遇袭一事，毕萍与高文彬终得悉韩国豪受伤求救的真正原因，背后竟暗藏危险！此时，超级恋爱脑的王秀仪正独自与韩国豪外出约会，毕萍等人察觉王秀仪随时出状况，立刻心急如焚地赶往约会现场营救！

📺 《香港探秘地图》第5集：豪门争产爆闹鬼！黎耀祥「招魂」揭惊人线索

新案情展开！金氏家族爆发豪门争产风暴，二房遗孀金夫人（杨玉梅 饰）与大房长子金俊熙为争夺「金叵罗大厦」业权闹上法庭。就在此时，大厦内一个长期丢空的单位竟传出诡异女声，疑似闹鬼！

毕萍查出该单位业主是大房𡥧女金智贤，她曾称要到外地结婚后便音讯全无；而金夫人更一口咬定那把诡异女声正是金智贤！金俊熙向外界展示一封声称是金智贤的亲笔遗书，指她死后会将遗产全数留给异父异母的哥哥金俊熙。毕萍顺藤摸瓜查出诡异女声的源头，并发现了一个神秘的泰文名字。与此同时，庄一臣受金俊熙重金所托举行招魂仪式，没想到透过扶乩问卜，竟得出与毕萍调查完全吻合的同一个泰文名字！

返回目录

《香港探秘地图》第1至5集精彩画面：

返回目录

TVB灵异轻喜剧《香港探秘地图》第二周剧情进入白热化！由庄一臣（黎耀祥 饰）与毕萍（龚嘉欣 饰）带领的探秘小队，除了要揭开豪门争产案背后的「泰国车祸」血腥真相，更会带大家探索香港著名的「姻缘石」与办公室「狐妖」传说。感情线方面，恋爱脑少女秀仪的网恋惊爆大逆转！而全新单元「片场撞邪」亦将惊栗上演，一臣更会与宿敌风水师正面交锋！即睇第6至10集详细分集剧情！

📺 《香港探秘地图》第6集：杀妹夺产？泰国车祸暗藏豪门血腥真相

透过泰文名字的启示，一臣带金俊熙赴泰国找回妹妹金智贤的骨灰，并向传媒公开智贤为了私奔，与一名泰国女子交换身分却意外身亡的说辞。然而，毕萍对一臣的扶乩之说深感怀疑，追查之下竟发现智贤与俊熙在泰国曾一同遭遇车祸，最终智贤死去、俊熙生还！俊熙顿时陷入「杀妹夺产」的重大嫌疑，连金夫人身边的堪舆学家龙贵（袁文杰 饰）亦有此猜测。毕萍随后寻获智贤生前的自白录影，终于得知这对兄妹之间不为人知的骇人秘密……

另一边厢，毕萍惊讶地发现弟弟毕鸣竟然认识王秀仪（倪嘉雯 饰），原来是摄影师高文彬（丁子朗 饰）找来毕鸣假扮成医科生韩国豪，在网上继续与秀仪传情！

📺 《香港探秘地图》第7集：姻缘石传说登场！办公室惊现狐妖索命？

一臣在节目中介绍参拜「姻缘石」可保佑爱情，期间遇见年轻男子宋明辉向姻缘石三跪九叩。其后，一臣向西装店职员林晓悦赠言，更一语道破其「小三」身分！

同时，一臣派毕萍调查中环某商厦后楼梯离奇浮现狐狸图案的怪事。毕萍在该处偶遇中学师姐方淑贞，淑贞请一臣实地视察，一臣断言此乃「狐妖」作祟，会破坏办公室内同事的姻缘，并警告特定天数的戌时过后，职员绝不能留在公司。正当毕萍尝试以科学角度推断狐狸图案的成因并打算告知师姐时，却意外得知淑贞正面临丈夫出轨的残酷现实……

📺 《香港探秘地图》第8集：正宫VS小三！探秘小队偷黄符查生父

毕萍与秀仪暗中跟踪淑贞的丈夫张志强，震惊发现他的小三竟然就是晓悦！毕萍怒气冲冲地质问一臣是否早知这段三角关系，一臣不置可否，更表明不会放弃晓悦这个客人，令秀仪对一臣助纣为虐感到极度失望。毕萍本想向师姐揭破真相，但看到淑贞因与丈夫关系修补而展露笑容，实在不忍开口，唯有尝试从晓悦一方下手。

感情路上，秀仪外出时偶遇「男友」韩国豪，本以为结束远距离恋爱，却当场撞破对方有外遇！另一边厢，探秘小队得知一臣要为晓悦肚里的孩子作安胎法事，三人决定潜入偷取写有胎儿父亲时辰八字的黄符，誓要查出谁才是真正的经手人！

📺 《香港探秘地图》第9集：网恋大逆转！男子姻缘石前血腥自鞭

秀仪哭诉被国豪透过电邮提出分手，更悲催地发现自己才是第三者。毕萍与文彬为查明真相，偷取一臣的手机约晓悦出来，并著她带同胎儿亲父参拜姻缘石；没想到，晓悦带来的男人，竟然完全出乎毕萍的意料！

情急之下，秀仪让志强得知晓悦怀孕的消息，志强竟表示愿意承担责任。面临婚姻危机的淑贞向一臣求助，一臣表示可作法挽回，但要求提供夫妻合照时，淑贞却连一张合照都拿不出，不禁陷入沉思。与此同时，早前出现的男子明辉竟在姻缘石前疯狂鞭打自己，声称要代所爱之人洗清罪孽，其极端举动更被网媒疯狂转发……

📺 《香港探秘地图》第10集：神功灵戏开镜撞邪！黎耀祥、袁文杰宿敌碰头

探秘小队来到庙街拍摄，一臣凭面相直指国豪是好色之徒，惹来秀仪不快。但随后新闻爆出国豪确是渣男，秀仪惊觉受骗决定报复！她发电邮约对方见面，却阴差阳错地将代笔的毕鸣踢落海，秀仪这才终于得知「网恋男友」的写手真相。

全新单元展开！文彬经朋友介绍，担任电影《神功灵戏》续集的副导演。电影海选出的女主角凯泳，样貌竟与上一代已故女主角咏姐出奇地相似！电影一开镜便怪事频生，凯泳更疑似撞邪，片场人心惶惶。一臣前往片场探班寻找文彬，竟与死对头风水师龙贵狭路相逢，两大玄学高手的对决一触即发！

返回目录

🎬 《香港探秘地图》第11集：剧组接连出事，背后隐藏极大阴谋？

《神功灵戏》续集女主角撞邪事件在网上疯传，引来热议。龙贵身为电影玄学顾问，卜卦指出更换女主角人选便能解决事件。凯泳得悉此事，向一臣求助。一臣派毕萍到片场调查撞邪事件，并查出怪事由来。众人以为事情已顺利解决，安心继续拍摄，岂料怪异事件再次出现，导演赵永庆、演员何启安相继出事。永庆辞去导演一职，由文彬接任。探秘地图聘请毕萍的师兄Daniel暂时接替文彬工作，文彬得知后忐忑不安

🎬 《香港探秘地图》第12集：凯泳隐藏身分震惊全场 私生女疑云浮出水面

女演员胡潼感激一臣帮助，于是让一臣接替龙贵，担任电影的玄学顾问。毕萍怀疑凯泳是咏姐的私生女，再到片场调查，意外发现凯泳有不可告人的秘密……在一臣、毕萍介入协助下，《神功灵戏》续集闹鬼事件告一段落，但拍摄期间诸多事端，文彬担心电影会遭腰斩。幸好一臣成功说服金主曹少，电影得以继续拍摄。

🎬 《香港探秘地图》第13集：义庄探灵惨变集体昏迷 究竟系撞鬼定系外星人作怪

《神功灵戏》续集拍摄完成，金主曹少却突然要求文彬在电影结局加入UFO元素，文彬无奈照做。有人到华富邨的义庄探灵期间离奇昏迷，探秘小队前往调查。文彬、毕萍于义庄内晕倒一度昏迷，其后文彬忆述当时情况，怀疑是撞邪，毕萍却不愿多说。文彬推测自己在义庄并不是撞邪，而是遇见外星人。一臣派毕萍和Daniel到华富邨调查UFO传闻，二人于义庄内有所发现。

🎬 《香港探秘地图》第14集：神秘影片源头竟然系「他」 文彬踢爆渣男真面目

文彬在灵异电影续集加入外星人元素，曹少感满意，并决定继续找文彬开拍电影第三集。文彬询问毕萍在华富邨调查外星人的资料，想为新戏作预备，奈何毕萍称甚么也查不到。毕鸣告知文彬找到近日华富邨出现UFO影片的源头，是来自一个叫家宝的小孩。文彬、毕鸣找到家宝，竟发现他是Daniel的儿子。文彬担心毕萍被Daniel欺骗感情，向毕萍道出其背景，但原来毕萍一早知晓。一臣、文彬、秀仪再到义庄调查，文彬发现端倪

🎬 《香港探秘地图》第15集：毕萍重伤命悬一线 文彬催泪表白 惊栗招魂惹终极决裂

毕萍目睹毕鸣差点发生交通意外，毕萍舍身相救，因而重伤入院。文彬见毕萍昏迷不醒，忍不住当众向毕萍表白，毕萍装作昏迷中没听见。毕鸣遇见孔武有力的Rocky，对方声称曾被秀仪暴打一顿，毕鸣并不相信。金夫人挂念失踪已久的金年，龙贵为安抚金夫人，指金年尚在人间，劝金夫人要心存盼望……探秘小队找问米婆巫姑拍摄频道影片，巫姑即场示范呼唤金年魂魄。一臣故意与龙贵唱反调，在影片中直指金年已不在人世。

返回目录