谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好

现年43岁的谢婷婷（Jennifer）自2019年秘密诞下大女Sara后，便全面淡出幕前，选择定居加拿大温哥华做全职妈妈。谢婷婷去年情人节高调认爱，公开与外籍型男Mathew的甜蜜合照，同年7月诞下细仔Brooklyn Milne，凑成一个「好」字。谢婷婷近日因曝光顶级私人会所会员身份，意外揭雄厚财力。

谢婷婷晒问卷通知书曝光富贵生活

谢婷婷自返回加拿大生活后，参与过大大小小的网球比赛，日前谢婷婷在IG限时动态分享一张问卷通知书，兴奋写道：「Future club awaits！So excited！」表示未来的俱乐部在等著她，感到太激动，却意外曝光其温哥华顶级私人会所「The Arbutus Club」会员的尊贵身份。

相关阅读：43岁谢婷婷产后再战网球赛勇夺双打冠军 去年怀孕无阻参赛挑战身体极限

相关阅读：谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景

据了解，位于温哥华西区的The Arbutus Club来头不小，该会所成立于1964年，占地高达7英亩，向来是当地非富则贵的家庭与精英阶层聚脚地。要成为会员门槛极高，单是入会费就高达6.5万加元（约37万港元），且每月需另缴月费。

会所内部的设施堪称世界级，不但包揽溜冰场、室内体育馆、网球场及恒温泳池，更有高级水疗、物理治疗及星级餐饮服务。值得一提的是，钟嘉欣当年与老公的婚宴，正是选址于此会所举行。

谢婷婷去年入住全新独立屋

谢婷婷不仅自己吸金力强，据悉其另一半Mathew同样是实力派，Mathew目前在一家大型连锁家具零售店担任北美区域零售总监，年轻有为。谢婷婷去年一家四口搬入全新双层独立屋豪宅，新居采光度极佳，拥有落地大玻璃、宽敞客厅及开放式厨房，可见谢婷婷一家人在加拿大的生活令人称羡。

相关阅读：谢贤狄波拉珍贵家庭照流出 谢霆锋极鬼马星味浓 谢婷婷细仔未满1岁识做一动作超资优