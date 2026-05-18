方媛拍内地真人骚爆「耍特权」缺席发布会？无影原因曝光 郭富城陪妻奔丧丨五十公里桃花坞

「天王嫂」方媛（Moka）近期跨足内地真人骚《五十公里桃花坞》第6季，却因住宿分配问题卷入风波。节目中方媛要求入住男艺人楼层宿舍的单人房，导致9位男星只能共用一间洗手间，引发大批网民批评。《五十公里桃花坞6》前日（16日）在内地举行发布会，方媛缺席引来外界揣测，是否因舆论压力而避风头。

《五十公里桃花坞6》导演为方媛澄清

《五十公里桃花坞6》节目导演谢涤葵在发布会上，为方媛缺席一事澄清，透露方媛因「老家突发急事」临时请假。随后有内地网民曝光方媛行踪，证实方媛在安徽的外公日前离世，方媛第一时间赶返家乡，会合老公郭富城一同奔丧。

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方媛外公辞世郭富城陪妻奔丧

有指方媛的外公于5月16日在芜湖市南陵县辞世，郭富城得悉噩耗后，便停下手上的工作赶到方媛家乡，全程陪伴太太奔丧。从网民曝光的画面中，郭富城与方媛一身素黑打扮，戴著墨镜，神情十分哀戚肃穆。

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郭富城零架子陪妻打理外公后事

郭富城与方媛依当地习俗，戴上代表孙辈的「红孝帽」，双膝跪地叩拜上香，又帮忙布置灵堂、敬献花圈，郭富城被见到多度安慰方媛外婆。获网民称赞郭富城：「郭富城真孝顺」、「郭富城每次陪同方媛回老家，才知道天王有多接地气」、「现在外孙外孙女都不一定回去，别说孙女婿了，还是个大明星」等。

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