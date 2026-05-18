第79届康城影展｜郑浩妍为《Hope》性感露背兼玩鬼马pose 《Another Day》首映全场起立激赞12分钟

第79届康城影展昨晚（17日）举行了2部竞赛单元电影的首映，包括《哭声》韩国名导罗泓轸新作《Hope》，以及法国女导演Jeanne Herry作品《Another Day》。

《Hope》获观众鼓掌7分钟

《Hope》是以韩国乡村为背景的科幻惊栗片，亦是近4年来首部入围康城影展竞赛单元的韩国电影。影片讲述某隐世港口村庄被未知怪物攻击，面临村庄遭全灭的危机，村民们挺身而出展开殊死搏斗。片中演员卡士更是国际级阵容，包括黄晸珉、赵寅成、郑浩妍、米高法斯宾达（Michael Fassbender）、艾莉西亚菲瑾德（Alicia Vikander）和Taylor Russell等。罗泓轸率领全明星班底行红地毯，当中以名模出身的郑浩妍最抢镜，身穿米色吊带晚装的她性感露背，更全程表现活泼，不时从优雅甫士转换到鬼马动作，吸引摄记狂拍。而银坛夫妻档米高法斯宾达和艾莉西亚菲瑾德在红毯上低调晒恩爱，亦同样吸睛。影片首映后，获观众鼓掌7分钟。据《Deadline》报道，片中至少有3场精彩绝伦的动作戏赢得了观众的热烈掌声。

Adele获Lea Seydoux现身撑场

至于法国片《Another Day》的首映更是吸引大批名模明星来撑场，包括润娥、刘雯、姬蒂白兰芝（Cate Blanchett）、茱莉安摩亚（Julianne Moore）、Bella Hadid等等。这部主竞赛作品由Jeanne Herry执导，《接近无限温暖的蓝》女星Adele Exarchopoulos主演的剧情片，讲述一名职业演员在不稳定的职业生涯、酗酒、家庭悲剧和爱情中挣扎求生的故事。首映过后，全场观众热烈鼓掌达12分钟之久，是今届影展中观众反应最热烈的电影。而在13年前与Adele一起凭《接近无限温暖的蓝》在康城封神（二人成为首两位获颁金棕榈奖的演员）的Lea Seydoux亦有来睇首映，二人更在观众掌声中开心拥抱。

《再生家族》仅得1.4分

而被视为影展奖项重要指标的《银幕》场刊亦已公开对多部主竞赛作品的评分，当中以波兰导演Paweł Pawlikowski作品《Fatherland》获3.3分，排名最高。是枝裕和的《再生家族》仅得1.4分，排名最低。但女主角绫濑遥表现获外媒激赏，睇好她有力争影后。

芭芭拉史翠珊因伤未能亲自攞奖

而另一竞赛作品《Paper Tiger》昨日举行记者会时，主角阿当哉华（Adam Driver）被问到美剧《纽约叻女》创作人兼视后Lena Dunham在回忆录中重提二人合作时其情绪不稳、表现狂躁一事，他就幽默地大耍太极：「我不会回应，留返我写回忆录时至讲。」此外，原定会现身康城领取荣誉金棕榈奖的传奇女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）因膝盖受伤而被逼放弃行程，她在声明中说道：「很遗憾今年无法出席康城影展，但我深感荣幸能获颁荣誉金棕榈奖，也一直非常期待能共同庆祝第79届影展的精彩影片……虽然遗憾无法亲临现场，但我仍要向来自世界各地的电影人致以最热烈的祝贺，今年正是为了颂扬你们非凡的才华与创造力。我衷心感谢康城影展，以及所有持续支持并倡导电影艺术的人士。」今届影展评审团主席朴赞郁亦获法国文化及通讯部颁授「法国艺术与文学司令勋章」，司令勋章乃最高级别勋衔，金庸、张艺谋、巩俐和王家卫都曾获授此勋衔。