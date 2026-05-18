郑秀文10岁已立志参加「新秀」 自揭有幻想退休暂不会设时间表天父要停就停：未来倾向艺术性高表演方式

为庆祝香港乐坛摇篮「华星唱片」成立55周年，大型音乐企划「星尘55」正式启动。透过Remaster（重新制作）经典作品推出黑胶唱片及深情专访，让乐迷重新认识「华星」的音乐历史与文化遗产。深情专访头炮，由16岁参加「第七届新秀歌唱大赛」，赢得铜奖的天后郑秀文（Sammi）揭开序幕。

《不来的季节》《Chotto等等》重新制作收录黑胶唱片

今年7月10-12日，Sammi将于启德主场馆举行一连三场「You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站」，在这特别的好日子，「华星」推出「Sammi初」黑胶唱片，当中Side A的《不来的季节》及Side B的《Chotto等等》都在重新制作下，音色质素提升。

郑秀文10岁已立志16岁参加「 新秀」

Sammi分享与「华星」之间的点滴十分有意义：「对于我个人同埋『华星』呢个label，都系一件好有意义嘅事。参加『新秀』系我人生好重要嘅一步，好细个嘅时候，大约10岁11岁左右，我已经决定当够年纪16岁就要去参加新秀，其实我好细个内心已有呢个plan。踏出呢个里程碑，参加呢个比赛入咗行，系我音乐旅程一个非常重要嘅起点。」当时年纪轻轻的Sammi表现淡定，她笑笑说：「我而家睇返都觉得自己当时几淡定，屋企人俾我好大嘅支持到，我爸爸嘅参与度好高，佢帮我拣歌，佢比我好大嘅自由度，喺我背后支持我。」胜出后，Sammi一口答应与「华星」签8年合约：「当时我计数，8年后都系20几岁啫！」

《娃娃看天下》是timeless作品

「华星」黑胶碟收录了Sammi人生第一首派台歌《思念》、第一次三台冠军《不来的季节》，还有经典作品《娃娃看天下》。她说：「《娃娃看天下》当时唔系大Hit作品，但对我嚟讲系一个timeless作品。我以前唱呢首歌真系『娃娃』，依家用大人嘅视觉去睇呢个世界嘅成功、失望、挫折。」长大后越来越难感到兴奋？Sammi否定：「唔会。有时谂到啲点子或者接到一啲好有趣嘅job，我就会好兴奋。源于呢个Passion，嚟到而家呢个年纪仲可以继续run。」

郑秀文接到有趣工作依然会澎湃

53岁Sammi坦言有幻想过退休，但不会设立时间点：「如果天父要我停就停，做就做。我自己内心知道，好多嘢令我会澎湃，尤其是舞台上嘅创作，一谂到啲好玩嘅嘢就会好兴奋。喺演唱会上，我会倾向艺术成份较高，例如《裸体早餐》尝试结合艺术元素放喺演唱会。又例如去年『拉阔音乐』《浮雕》𠮶part艺术成份好高，我觉得啲观众好接受。我好钟意呢啲嘢，好想介绍畀观众，嚟紧倾向艺术性高啲嘅表演方式。」