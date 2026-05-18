阿Mo李启言丧父陷哀伤爆体力透支 暂停复健要安躺休息 哥哥发信吐心声承诺接棒伴弟同行

男团MIRROR演唱会意外伤者、舞蹈员李启言（阿Mo）的父亲李盛林牧师在今年4月25日离世，享年71岁。阿Mo李启言自从在2022年的演唱会意外受伤后，李盛林牧师不仅为儿子讨回公道四处奔走，更坚持每周发表代祷信，李盛林牧师离世后，阿Mo李启言的哥哥Derek继承爸爸的遗志，继续发表代祷信更新阿Mo的康复进展。

阿Mo因爸爸离世影响身心要取消治疗

哥哥Derek昨晚（17日）发布的代祷信表示：「在过去两个礼拜之中，出现了好几次体力透支以致要取消康复治疗训练的情况，需要安躺在床休息及不断摄取运动饮品以维持体力。阿Mo仍在哀伤之中，也同时影响他的身心面对每天的治疗。求主眷顾安慰，让他的状态得以恢复，可以早日接受完整的强度训练。」

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哥哥Derek表示家里的空气变得不一样

在代祷信上，哥哥Derek表示父亲离开后，家里的空气虽然变得很不一样，但大家肩上的使命却更清晰了：「看著阿Mo每一天的坚持，我们常想起父亲在世时，那如同「一粒麦子」的身影。这段日子，我们同心跪在床边祷告、与医疗团队沟通、在夜深人静时彼此传递短讯安慰扶持，内心涌现的是一种前所未有的感恩及与家人之间更深的连结。」他续说：「过去我们看著爸爸为了弟弟的康复，只是有限度维持他所热衷的神学教育外，会放下自己的休息睡眠，推掉一些讲道及其他社交的邀约，只是全心全意地守候照顾。 那时我们只看到他的辛劳，但现在，当我们亲手接过这份托付时，才真正领悟到那句经文的重量：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」爸爸就是那粒落在地里的麦子。他用他的「舍己」，为我们开拓了一条充满信心的路。 如果他当初选择退缩，我们今天就不会看到这么多来自各界的窝心问候与祷告，更不会看到我们兄弟姊妹之间，竟能因著这份苦难，能如此深厚的联系与关爱。」

哥哥Derek继续陪伴弟弟走康复之路

哥哥Derek还说：「我们承接的不仅是照顾弟弟的责任，更是承接了爸爸那份对神、对人无私的爱。我们不觉得这是重担，反而是一份荣耀的祝福。爸爸，谢谢你。谢谢您用您的生命示范了甚么是『结出许多子粒』。我们会带著这份丰盛的爱，继续陪伴弟弟走这段康复之路。你的爱，正在我们和阿 Mo 的生命里，继续发芽、成长，直到看见那满溢的收成。」另一方面，李盛林牧师的安息礼将于6月6日举行，其家人日前再交代安息礼安排：「李盛林牧师的安息礼将于圣公会圣安德烈堂举行。公众参与的安息礼设于新教堂（生命中心可观看直播）而旧教堂仅供持获邀出席证的人士进入。敬辞花牌，帛金作为李启言的医疗生活费之用。」

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