Ian陈卓贤意大利回港即开直播报平安 即席创作《水蛋之歌》冧粉丝 预告启德个唱每晚有小惊喜

一向非常宠粉的陈卓贤Ian，日前（13/5）远赴意大利罗马，应邀担任保险集团的表演嘉宾后，昨天回港稍作休息，便急不及待在社交媒体向Hellosss（Ian粉丝暱称）报平安，并突发相约在晚上九时开IG live，与fans们网上见面。

Ian抱「鸡髀」亮相

穿着一身自家品牌的Ian，看来欧洲之行为他充满了电，他看起来精神奕奕，面色红润，心情大好，拿着自己亲自下厨煮的晚餐蒸水蛋，与Hellosss说笑谈天，分享在意大利之行的见闻，不但游览过罗马的名胜，也吃过意大利著名的美食及Gelato，粉丝们都纷纷向偶像示爱。Ian还应hellosss们的要求，召唤爱犬「鸡髀」一起亮相，看见Ian抱起爱犬时一脸温柔，便知道他是一位「慈父」，爱犬似乎十分馋嘴，匆匆与观众打招呼后便盯着蒸水蛋，然后又匆匆地跑去。

陈卓贤预告5月23日出新歌

Ian说回港后会火速投入演唱会的前期筹备工作，与监制细荣一直有开会设计演唱会的细节。他请粉丝们要做好准备，这次演唱会需要粉丝的参与度很高，有很多大合唱的位置，笑说粉丝们一定要练歌。Ian说他的脚伤已经差不多完全痊愈，请fans不用担心，他会以最好的状态表演。说到演唱会有甚么惊喜的地方，Ian便说要卖关子，入场定会揭盅。GROWTH将会与Tears有很大分别，氛围上很不同，而且每晚都会有小惊喜。Ian预告5月23日会继续推出新歌，亦会有MV，而这首歌将会是GROWTH演唱会的主题曲，欢迎fans齐齐估歌名，用期待的心去迎接主题曲的来临。

Ian被要求演唱会唱《水蛋之歌》

Ian在开live时，即席用钢琴随心弹奏背景音乐，使hellosss如置身于演奏厅一样。期间Ian创作灵感大爆发，即席哼了几句旋律，便用钢琴一边为旋律加以润饰，一边配上和弦，很快便谱出了一首2分钟的新歌，可见Ian唱作人之实力非凡，并非浪得虚名。 Ian还开玩笑地以蒸水蛋为主题，为旋律填了几句歌词，并命名为《水蛋之歌》。虽然Ian只是开玩笑，但粉丝能亲眼见证着《水蛋之歌》的出生，真是被宠得心花怒放，hellosss还要求Ian在演唱会上要与他们一起唱这歌。

陈卓贤加场门票5月22日发售

Ian将于七月举行第二次个人演唱会《IAN CHAN : GROWTH: LIVE 2026》反应热烈，6场门票迅速售罄，日前主办单位已宣布将于2026年7月30日、31日及8月1日在启德体艺馆加开3场，连同原定场次，挑战合共9场个人演唱会纪录。对于音乐事业再创高峰，陈音乐总监十分满意。Ian现在正默默地创作，务求演唱会上所有歌曲都是自己的作品。「累积了上次演唱会经验，希望今次GROWTH演唱会可以带给观众更多不同的面向和观感。」加场门票将于5月22日上午10时正于快达票（HK Ticketing)公开发售。