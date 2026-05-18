21世纪大君夫人丨IU两度为剧集陷政治争议道歉 边佑锡发文认错 演技受质疑兼被讽撞样王祖蓝？

由《苦尽柑来遇见你》IU（李知恩）与《背著善宰跑》边佑锡共同主演的MBC人气韩剧《21世纪大君夫人》，自播出以来收视有升冇跌，剧集近日迎来大结局。《21世纪大君夫人》以「假想21世纪君主立宪制的大韩民国」为独特背景，开播以来话题不断，但日前播出的内容中，却因出现疑似中国礼制的仪式画面，以及群臣高喊「千岁」等设定，引发韩国观众强烈不满，痛批剧组「扭曲历史」、「矮化国家地位」，两位主角IU及边佑锡今日（18日）先后在IG为争议道歉。

IU两度为《21世纪大君夫人》道歉

女主角IU在前日（16日）正日生日兼《21世纪大君夫人》播毕当晚，在戏院包场与粉丝观看大结局时，忍不住眼眶泛红，90度鞠躬向大众道歉。IU今日再在IG发长文道歉，坦言：「对于大家所指出的电视剧中各种历史考证问题，我在没有进行更深入思考的情况下就参与了演出，对此我没有任何借口，深刻反省并向大家道歉。」

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边佑锡被指撞样姜饼人

被网民指撞样姜饼人及王祖蓝的边佑锡，今日在IG发长文道歉：「我一直担心自己的言论是否会造成进一步的伤害，对此充满了忧虑与担心。对于因为这部作品而感到不适与担忧的各位，我怀著沉重的心情写下这段文字。」

边佑锡表示透过观众的反馈进行了反省与检讨：「在作品拍摄与演出的过程中，我对于作品中所蕴含的历史脉络与意义，以及这些内容会如何被观众们接收，缺乏足够的深思熟虑。」边佑锡从中体会到身为演员，除要专注演技外，更需要对作品所传达的讯息与背景脉络负起更大责任：「未来，我会努力成为一名以更加谨慎、深入的态度来对待作品的演员。对不起！」

《21世纪大君夫人》收视与口碑两极

《21世纪大君夫人》在争议声中以最终13.8%收视率收官，强势横扫同时段收视冠军。剧中「大君夫妇」最终选择自废王位、回归平民生活的甜蜜反转结局，成功安慰不少死忠剧迷的心。但因「历史扭曲风波」导致电视台不仅紧急将重播与串流平台（OTT）上的争议音档进行消音处理，制作组也火速发表道歉声明，盼平息众怒。

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IU今日（18日）在IG发文道歉中译原文内容如下：

大家好。我是《21世纪大君夫人》中饰演「成熙周」的 IU。

过去几天里，我仔细阅读了许多观众留下的每一句话。作为作品的主演，没能展现出负责任的态度，似乎让大家感到非常失望，对此我深感抱歉，此刻的心情依然十分沉重。

对于大家所指出的电视剧中各种历史考证问题，我在没有进行更深入思考的情况下就参与了演出，对此我没有任何借口，深刻反省并向大家道歉。

这是一部建立在我们固有历史的想像力之上，并且以展现大韩民国传统之美为重心的作品。身为演员，理应更加谨慎地阅读剧本并进行学习，但我却没能做到，对此我感到非常羞愧。没能事先具备应有的问题意识，真的非常对不起。

感谢所有坚持观看作品到最后，并给予不吝指教的所有人。

我会永远铭记大家给予的宝贵批评与意见，未来会成为以更加谨慎、严谨的态度投入作品的IU。再次向大家致歉。

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边佑锡今日（18日）在IG发文道歉中译原文内容如下：

大家好，我是演员边佑锡。

整个周末，我一直担心自己的言论是否会造成进一步的伤害，对此充满了忧虑与担心。对于因为这部作品而感到不适与担忧的各位，我怀著沉重的心情写下这段文字。

在作品拍摄与演出的过程中，我对于作品中所蕴含的历史脉络与意义，以及这些内容会如何被观众们接收，缺乏足够的深思熟虑。透过观众们的指教，我进行了深刻的自我反省。我也再次深深铭记，作为一名演员，除了演技之外，更需要以负责任的态度去仔细审视并思考作品所传达的讯息与脉络。

在此向大家致上最诚挚的歉意。

再次感谢这段期间喜爱《21世纪大君夫人》与「理安大君」，并给予我建议的所有人。未来，我会努力成为一名以更加谨慎、深入的态度来对待作品的演员。对不起。

边佑锡 敬上