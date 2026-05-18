何超莲婚姻再亮红灯？ 何家四房齐集何超蕸追思会独缺窦骁 再以工作为由缺席网民评价两极

已故赌王何鸿燊与二太蓝琼缨的三女、信德集团执行董事何超蕸（Maisy）于4月12日离世，终年58岁。昨日（17日）何超蕸的家人为她在湾仔一酒店举行追思会，大家姐何超琼一早现身打点，而其他兄弟姊妹与及家族成员，还有政商界代表如财政司司长陈茂波、霍英东家族多位成员、李泽楷、郑志刚、郭炳江、赵式芝、赵曾学韫与及何超琼前夫许晋亨。

窦骁缺席何超蕸追思会

何家四房成员均齐集追思会，送别何超蕸最后一程，三房太太陈婉珍与女儿何超莲、何超云、儿子何猷启一同到场，但现场所见，长女何超云的疑似新欢与及细仔何猷启的第二任太太Fiona亦有到场，反而未见何超莲的丈夫窦骁，原来当时窦骁身在内地宣传剧集《主角》的活动，事件惹来网民两极声音。

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窦骁在内地宣传剧集《主角》

已故赌王何鸿燊三房女儿何超莲在2023年与内地男星窦骁结婚后，两人因工作关系聚少离多，屡次传出二人婚姻亮起红灯。昨日（17日）二房三女何超蕸的追思会，何家四房家族成员包括：何超蕸胞姊何超琼与何超凤、妹妹何超仪与丈夫陈子聪及私人医生Iman、胞弟何猷龙；大房女儿何超雄；三太陈婉珍及3子女何超云与疑似新欢、何超莲及何猷启与第二任太太；四太梁安琪与儿子何猷亨、何猷君与太太奚梦瑶、何超盈与丈夫辛奇隆及女儿、何超欣，还有表姊黎芷珊出席，但偏偏不见何超莲老公窦骁的身影，其后在微博流传多张窦骁在内地宣传剧集《主角》的相片，对于窦骁再一次缺席何家活动，有人说：「他长期以『拍戏、档期冲突』为由缺席家族事务。」、「喜事缺席尚可理解，肃穆的追思场合依旧缺席，属实不太应该。」但亦有人为他辩护：「人家可能工作走不开呢？谁能随便请假呀。」甚至还有人说：「问题不在窦骁身上，十有八九是三太陈婉珍从中阻拦。」

缺席的窦骁再度引发婚姻状况揣测

在今年5月何超莲的生日会上，同父异母的二房大家姐、掌管家族事业的何超琼和四房何猷亨等亦罕有现身，何超琼更站在妹妹身旁高歌庆祝，但始终未见其老公窦骁的身影，连续两年缺席的窦骁再度引发外界对二人婚姻状况的揣测。甚至外母陈婉珍的生日，窦骁同样没有出席。不过何超莲今年曾在社交平台分享与丈夫窦骁一同到澳门欣赏「水舞间」的甜蜜影片，3月份还与窦骁一起拍拖赏樱，预祝二人的结婚三周年纪念日。去年影坛大亨向华强太太陈岚（向太）爆料提及某位富家女下嫁男演员后，女家在金钱上不给予支持，又指二人「在闹离婚」，向太直指这位男演员就是为了钱而娶富家女，事件迅即冲上热搜，其后向太当日的影片在多个网上平台已消失，何超莲和窦骁罕有地发文否认婚变。

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