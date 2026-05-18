关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中

90年代乐坛天后关淑怡（Shirley ）在2025年10月被《东周刊》独家爆因急病被送入ICU（深切治疗部）抢救，当时身在美国的儿子关浚贤亦赶返香港与公公在医院守候，纵使Shirley的家人依然对她的病情三缄其口，但经过医护团队逾半个月的全力抢救，关淑怡挨过最危险的关头。

关淑怡最新情况曝光

不过为免影响关淑怡的休养，当时其家人通知各方友好不要去医院探望，甚至考虑为保私隐将关淑怡送到私家医院静养。近日有人在Threads开po透露关淑怡目前的最新情况：「现在Shirley Kwan逐渐康复，但要在家长期休养。」事件迅即引来不少留言，均称希望关淑怡早日康复。

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关淑怡状况大致上是好要长期休养

关淑怡的近况疑曝光后，有人留言问她的状况，这网民说：「其实Shirley Kwan大致上是好，但始终身体不像以前那般健康，要长期休养。她都算很坚强，昏迷咗两星期，奇迹地苏醒，算叻女，现在只祈求身体健康、生活愉快。」不过亦有人问及消息来源，这网民则说：「个人有一个朋友系认识SK，但详细不便透露。」后来再有人继续留言：「多谢update ，确实知SK清醒平安休养中就好了。」、「Shirley的确系一个战士，每逢有唔好嘅新闻，Shirley 都会系演唱会上用佢嘅实力说话，用歌声感动到大家，睇住佢一路跨过难关，今日佢病咗，有人祝福佢早日康复，有人唔睇好，但Shirley 仍然强大健在，佢真系火凤凰嚟。」、「SK平平安安健健康康。」、「浴火凤凰形容佢最贴切，最符合佢喺舞台𠮶种王者风范。」

关淑怡传因心脏「出事」送医抢救

关淑怡当日爆因急病送医抢救后，她的病情和康复情况相当保密，曾有传是心脏「出事」，完成大手术后一度未恢复意识并需进入ICU，关淑怡身在美国的儿子关浚贤亦赶返香港，与公公在医院守候，《东周刊》曾直击关浚贤在病房门外神情哀伤，一度在医院长凳上抱膝痛哭。其后又有消息称关淑怡入院前两周，曾与宝丽金唱片的旧同事饭叙，当时表现相当兴奋。关淑怡自从2020年时在IG社表示对合作多年的环球唱片不满，完约后并离巢决定离开乐坛，曾有传她的儿子关浚贤已移居美国落地多时。关淑怡对上一次露面是2022年，当日关淑怡到麦花臣场馆睇顾定轩（Zeno）与孙晓贤（Kendy）、张进翘（Mansonvibes）与及张天颖（Jaime）演出的《BlackOut》音乐会，完骚后还到后台与四位歌手合照，她曾勉励四人继续努力，唱好音乐。

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