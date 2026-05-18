林忆莲启德演唱会2026丨尾场星光熠熠 陈慧琳钟楚红激罕同框跳到High爆 专属歌单多谢香港

林忆莲（Sandy）一连两场的《回响巡回演唱会》香港站，昨晚（17日）于启德主场馆迎来尾场，全场座无虚席，气氛热烈！今次是天后林忆莲相隔9年再次在香港举行个人演唱会，吸引了城中大批星级猛人前来朝圣，当中包括陈慧琳、钟楚红、黄耀明、杨千嬅与老公丁子高及儿子丁进诺、蔡一智夫妇等，星光熠熠。为了回馈香港歌迷，林忆莲今次特别精心准备了「全广东歌」的专属歌单，演唱会一开场即以《breathe In...breathe out》霸气揭幕。

专属香港「全广东歌」歌单揭幕

林忆莲随后换上抢眼红色战衣，在舞蹈员簇拥下，以一曲《沉沦》惊艳登场，结尾的完美飙高音更是让全场观众尖叫声拆天！状态大勇的林忆莲紧接献唱出多首经典金曲，包括《天大地大》、《倾斜》、《寂寞流星群》及《枯荣》等。虽然在唱《还有》时有轻微「甩漏」唱快了一句，但林忆莲尽显功架瞬间调整。其后林忆莲更登上飞船道具献唱《微凉》，有别于头场的感触落泪，尾场的她全程笑容满面，不断向台下粉丝挥手互动。

相关阅读：林忆莲启德演唱会2026丨阔别9年在港开骚爆喊：我最在乎嘅香港 台上多谢林夕 曾被嫌难服侍？

林忆莲哽咽告白「终于返屋企」

全晚以歌会友的林忆莲连续唱了接近20首歌后终开金口，面对热情的香港歌迷，她连讲了4次「多谢」并说：「多谢大家，大家好嘛？」台下的歌迷不停狂叫，表林忆莲示自己忍喊忍了好耐，见到大家也很感动，并指巡回去年开始已做了一年，期间很多人问她何时回香港开骚：「点解我巡回完咗，最后一站先嚟到香港，其实我觉得香港系我成长嘅地方，亦都系我最在乎嘅一个站，唔可以话系一个站，因为呢度系我屋企。」林忆莲透露完作深圳站后，曾花了点时间才决定是否要做香港场，考虑的过程中自己会想是否能做到一个专属香港的演唱会，而此时她说话亦开始哽咽：「因为香港畀咗我好多好多，所以亦都想将最好嘅带畀大家！」说话期间林忆莲终忍不住落泪，频频用手抹泪。

林忆莲仍然为过去的努力骄傲

林忆莲指在筹备今次演唱会的时候有很多回忆，也有很多想表达的事情，所有舞台上的设计，其实是想传达对香港的感情和爱：「终于返屋企喇！我亦都希望大家会记得今晚，我哋一齐分享嘅每一个片段，虽然生活入面可能有好多时候我哋唔会每日过得好顺畅，或者每日过得好如意，我哋每每都有脆弱嘅时候，我希望大家系需要力量嘅时候，可以记得我哋今晚一齐分享过嘅爱同感动，多谢大家！」虽然离开了香港乐坛一段时间，但林忆莲仍然为过去的努力觉得骄傲，也希望大家能给予多些掌声给仍然为香港乐坛努力不懈的朋友，希望他们能够更多信心去做得更好，而她之后唱出演唱会最后一首歌《再见悲哀》。

相关阅读：林忆莲澳门个唱将金曲串起掀回忆杀 唱《至少还有你》感动泪崩：有我哋共同成长回忆

重温林忆莲香港站头场与及澳门站演出：

林忆莲歌迷high爆起身狂跳

万众期待的Encore环节，林忆莲换上黑色无袖上衣配搭红色长褛，带来爆肌跳唱快歌Medley：《一分钟都市一分钟恋爱 / 疯了 / 灰色 / 推搪 / Diva》。强劲节拍瞬间「焫㷫」全场，连台下的重量级嘉宾陈慧琳（Kelly）与钟楚红（红姑）都忍不住化身小迷妹，起身狂跳兼狂揈萤光棒，将全场气氛推向最高潮！林忆莲在唱出《感情不老》和《依然》后，原本演唱会已告一段落，但全场歌迷依然不肯离场，疯狂大叫Encore超过5分钟。向来锡歌迷的林忆莲最终敌不过大家的热情，再次惊喜登台进行「二度Encore」，深情演绎《激情》及《你是我的男人》，为今次香港站划上最完美的句号。