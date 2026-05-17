郑俊弘争取时间陪爱儿 跳出舒适圈 赶上离巢潮 勇敢向外闯│名人杂志

现年42岁的郑俊弘（Fred）早前在社交网站宣布与效力24年的TVB约满，结束「第一份工」离巢外闯，同时离开TMG唱片。他感慨道整个青春都在同一间公司度过，「回顾时发现好似眨眼间的事，但找回以前的影片和相片，原来经过了好多的岁月、有好多的回忆。」Fred回想起18岁时加入第18期艺员训练班，「当时是最后一期，公司仍在清水湾旧址，之后搬到将军澳，经历过不少过渡期，亦见过公司很多朝代改变，但这24年里我都只在一个熟悉空间，外面是怎样我都不知道，所以我要跳出这个舒适的环境，是需要很大的勇气，所以我有跟朋友、跟经理人及家人们倾，考虑了一段长时间，最终决定要突破。」撰文：李文伟 摄影：朱伟彦

郑俊弘坦言不舍离开TVB，但为能有更大自由度，可抽更多时间陪囝囝，决心向外闯。

选择要离开，Fred坦言是自觉在工作中渐渐有种被磨蚀的感觉，「好似拍剧时我知道需要做出这个反应就做，或者唱歌没有了团火，甚至有种照唱的感觉，未想好首歌需要怎样的唱法就交出去，当我感受越来越深，就知道自己应该要出去闯，因为经验值已经满了。我可以同自己讲，你可以毕业了，可以挟着你学到的所有事到外面闯一闯，看看是否用得着。」

问到在TVB最难忘的时光，他表示是跟训练班的好友，毕业后实习的好几年时间，「所有经历就好似《难兄难弟》，初时自觉很辛苦、冇得瞓，要做茶客做死尸，和一班同学在公司忙到污糟邋遢，在公司瞓1、2个钟又继续开工，现在回想起来，原来这些都是最难忘的经历。」

兜兜转转重寻音乐梦

Fred加入TVB前，曾参加《全球华人新秀歌唱大赛》而加入华星唱片，但同年因华星结束业务而解约。当时只有18岁的他淡然放下成为歌手的想法，没想到转型做演员，却为他带来重拾梦想的意外机会，「初初无想过再做歌手，加入TVB就俾心机演戏，然后有个机会参加《星梦传奇》，又幸运地可以签约做歌手，由另一条路做返音乐，入行的路就是这样兜兜转转，好丰富、亦好多高高低低，又演戏、又唱歌做主持，亦做过旅游节目、配音都做过，算是做过所有岗位。」

在这24年间，Fred的人生亦有许多经历，与太太何雁诗结婚，诞下Asher建立三口之家，而阿诗更早于2020年便离巢，问到太太对他的决定有何意见？他说：「因为太太已离开了舒适圈，明白这个世界很大，她说将来可以跟不同的单位合作，她最明白大公司去倾合作会因为规模所限，会需要比较长的时间、会有掣肘。如果独立后很多事会比较容易讨论，可以有自己的主意，所以她很支持我出去闯，趁依家仲后生。如果再续约，约满后可能就没有这份魄力。」

决定前揾前辈教路

Fred直言公司有跟他倾续约，而且每次都很有诚意地倾，「公司要我想清楚，觉得我很适合拍剧。提到拍剧我都有谂一谂，自己的确很享受拍剧，因为人越大越清楚怎去演，知道自己在做甚么，但脑里面亦有一把声音，不断叫我出去闯、看看这个世界。」

Fred最难忘是拍摄《法证先锋》系列，由第1辑演到第5辑拍了14年，「这是我第一次有感情线的角色，当时认识到一班好朋友，成班人扮学生激到导演扎扎跳！」Fred透过《与谍同谋》认识到前辈罗嘉良，而黎耀祥、黄浩然等前辈一直以来亦指点他不少，所以这次决定离开公司，也问过前辈们的意见。

放「长假」亦有得着

谈到他这次结束人生首份工作，算是第一次「长假」，Fred即叹道：「都不是第一次啦，之前都放过长假。」其实Fred与阿诗婚前，曾历感情风波，二人齐陷其中令形象插水，公司亦提出过「放长假」，「当时公司叫我们休息一下、雪一雪先，当时自己都觉得很合理，当然亦考虑到续约问题，如果不续约，工作会抽起先，但都是预期到的。结果是放了一次长假，亦很感恩这次假期让我可以读音乐，这是我自小到大的梦想，虽然时间不长只有2个月，原来读音乐学校是这样！当时30多岁可以做回学生，所有事都有好和不好，是自己如何去看待。我亦很感恩这24年来由低做起，亦有高有低。虽然当时当然不好受，但经历过后再回看，亦很感恩有这过程才能成就现在的自己。」

不想错过囝囝的成长

Fred透露亦有跟大公司倾过合作，但目前想尝试以自由身好好体验，「大公司当然比较有安全感，但我不想太快再签约绑住，不如真正投入自由身的感觉，可以与不同平台或公司合作，不想为个『惊』字就剥夺了这些可能性。」Fred坦言想要多点自由度，是想将更多时间用来陪伴患「天使综合症」的囝囝Asher，坦言不想错过儿子的成长点滴，「例如他返学时很需要一个好熟悉的人在身边，才会感觉到安全，见到他不断地进步，真的很想陪住他。工作上我不会有太多预期，只希望工作可以赚到钱。自己从没想入娱乐圈，当年无端端签到华星又无端端没有了，所有事都是缘份。但我人生中与囝囝缘份最深，不想老了之后会后悔没有陪他好好成长。」Fred坦言现在家人放在第一位，「工作我一定会尽力做好，以前是为自己，现在是为了家人，希望自己再有40年，所以我很注重健康，到临终一刻不怕后悔没拍哪套剧、没唱哪首歌，最怕后悔没陪到儿子。我只想确定自己离开时，他可以好好地生活。」



离巢歌手各有发展

除了郑俊弘，近年不少歌手离巢TMG（前名星梦娱乐）发展，吴业坤于上月的《第47届十大中文金曲》颁奖礼上宣布与TMG圆满结束合约，承认早于两个月前「被除名」时已与公司约满，计划以独立歌手身份继续音乐事业。而他仍与邵氏及TVB保持经理人合约艺人关系，继续参与剧集及综艺节目。

坤哥坦言2个月前已跟TMG约满，如今计划以独立歌手身份继续发展。

至于谷娅溦于2024与星梦结束合作后，加盟新唱片公司无限传奇娱乐文化，她的行动获TVB支持，并以TVB合约艺人身份继续在电视台亮相，除了参与《中年好声音》系列节目，亦有参与拍剧《新闻女王2》等，近日她暂别了《中4》评审导师工作，成为了话题。

谷娅溦转投无限传奇娱乐文化后，与TVB仍有不少合作机会。

「小天后」炎明熹则于25年9月离巢，正式离开前因合约问题暂别镁光灯，经历自组个人工作室等发展，她于26年初宣布新动向，签约Sony Music大中华地区做萧敬腾师妹，近日已推出第二首新歌《Colors in the Air 原色》，继续大展拳脚。

炎明熹年初加盟Sony Music，成为萧敬腾师妹。

而王灏儿（JW）于25年底宣布成为独立歌手，曾于年初自资推出新歌《你离开之后》，她于2020年加盟星梦娱乐，在星梦期间唱过不少剧集金曲，并于21年成为合约艺人，实行唱歌拍剧双线发展，最终于25年底告别TVB歌手及艺员的身份。

JW去年底离巢后，今年年初就自资推出新歌《你离开之后》。

场地：DayOff³-Simple Garden