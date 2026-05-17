热播剧《21世纪大君夫人》爆政治争议 IU趁生日会向粉丝鞠躬道歉

由人气偶像IU（李知恩）与边佑锡合演的人气韩剧《21世纪大君夫人》虽然收视屡创新高，但在前晚（15日）播放的第11集，却因边佑锡在剧中的登基礼冠规格、台词及道具细节，被观众指责剧集疑暗示韩国「臣服中国」，引发政治争议。到昨晚（16日）播放大结局，最终以13.8%收视率收官，仅比上一集的13.5%多出0.3%，被韩国网民群起嘲讽。

《21世纪大君夫人》删除喊「千岁」的音频

前晚播出的第11集 《21世纪大君夫人》中，理安（边佑锡饰）登基时戴上朝鲜王朝君主向中国奉行藩属制度时所戴之礼冠「九旒冕冠」，且议员向他高呼「千岁」而非「万岁」，被指疑似暗示韩国仍「臣服」于中国；成熙周（IU饰）与情敌尹苡廊（孔升妍饰）对峙时，更疑似用上中国茶具进行中式茶道仪式，惹来韩国群众不满。剧组即时道歉，更在昨日重播该集时删除了喊「千岁」的音频。剧集大结局就以理安宣布放弃君主制，并以理安与成熙周幸福咀嘴来告终，无奈收视仅微升0.3%，遭韩网民群嘲：「竟然没有大结局加成，一般大结局都会涨1%、2%、3%」、「15%都没有，他们难道不是期待（如）《泪之女王》的收视吗？」、「肯定是在韩国的中国人在看这部剧」。

IU包下一间戏院与粉丝看大结局

为平息民怨，该剧即将出版的剧本书亦会就礼仪用语部分作出修改。出版社更透过官方IG，向购买首版书的读者提供一份数位勘误表，其中包含与剧集制作团队商定的勘误内容，出版社又补充指读者可要求退款。此外，昨晚IU为庆祝其生日，特别包下一间戏院与粉丝一起看 《21世纪大君夫人》大结局。剧集播放完后，IU对粉丝说：「如果我还有不足之处，请多告诉我，批评我，或者督促我做得更好……我知道现在说这些有点晚了，但我爱你们，我想展现更好的自己」，说着说着她更眼湿湿并开始哽咽，最后向粉丝作90度鞠躬道歉。