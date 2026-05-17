台湾星二代孙安佐制喷火枪再犯官非？狄莺护子「他是天才」 直播反轰酸民：你们嫉妒他吧

被封台湾最麻烦星二代的孙安佐（本名孙健豪）近日再爆争议！5月14日，他在IG公开展示自制火焰喷射器的测试影片，大胆行径引发警方高度关注。台湾警方于昨日（16日）将孙安佐带回警局调查，以及搜索住处，随后更因涉犯《枪砲弹药刀械管制条例》，遭检方声请羁押禁见。

狄莺为儿子孙安佐喊冤

面对儿子再度出事，母亲狄莺在警方进家门前先行开启直播，情绪几近崩溃。她在镜头前数度哽咽，激动地为儿子喊冤。狄莺认为，孙安佐只是在河堤测试装备，且影片中也多次提醒危险、呼吁大众不要模仿，并无伤人恶意，「这样也犯罪吗？」她更直言，孙安佐在研发方面的天分被外界抹黑，更加反击批评孙安佐的网民：「他真的是天才呀！中研院为甚么不吸收他呢？至少他会啊，别人不会，他会了！你们不会的人是在嫉妒他吧？」她认为大众不懂得欣赏儿子的才华，只会用偏见来标签他。虽然狄莺也坦言自己并不喜欢儿子接触这类危险装置，但她强调这只是儿子的兴趣，若能得到正确引导，定能有正向发展，言语中满是身为人母的焦虑与心疼。

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孙安佐曾于美国、泰国犯事屡爆争议

孙安佐争议事件频传，时常成为舆论焦点。最广为人知的莫过于2018年在美国留学期间，因威胁要对学校进行枪击，并在住处被搜出大量子弹及手枪零件，最终遭关押200多天后遣返回台。近年，孙安佐的行径愈发脱序。2024年5月，他在泰国旅游时爆出疑似因吸食大麻后精神恍惚，私闯民宅并裸露身体，遭当地警方逮捕。回台后，他与父亲孙鹏的关系一度降至冰点，更数度在社交平台公开对父母叫嚣，引发家庭风波。如今又因自制喷火枪面临刑事调查，再度受到大众关注。

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