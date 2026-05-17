林忆莲启德演唱会2026丨阔别9年在港开骚爆喊：我最在乎嘅香港 台上多谢林夕 曾被嫌难服侍？

林忆莲（Sandy）相隔9年再次站上香港舞台，一连两场的《回响巡回演唱会 RESONANCE: Reconstructed Hong Kong Exclusive》昨晚（5月16日）在启德主场馆正式揭开序幕，现场座无虚席，契爷胡枫、连炎辉等现身捧场。林忆莲唱出《再见悲哀》时特别感谢林夕为该曲填词，却被网民翻旧帐，曾被林夕指是全行「最麻烦歌手」。

林忆莲受气氛感染落泪

林忆莲在演唱会上极度感性，多度泪洒舞台，其中在演唱会中段唱出慢歌时，受到歌迷的热情气氛感染落泪，林忆莲哽咽表示：「多谢！多谢大家，我哋终于返到嚟香港，我哋终于将《回响》带到我哋香港，最特别、我最在乎嘅（香港）。」在全场支持下，林忆莲一度要转身拭泪。

林忆莲再次在香港演出，特别为香港粉丝重新编排全广东歌的歌单，部分歌曲更是首次在香港站献唱，还有打造全新的舞台服装，所有舞蹈、编曲、以至阔83米巨型萤幕播放，每一幕震撼人心的画面，为是次香港站演唱会尽显心思。

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林忆莲舞台效果华丽吸睛

林忆莲一开场便平躺在舞台中央缓缓升起，以一曲《breathe in... breathe out》揭开序幕，继而换上立体剪裁的红色上衣搭配黑色长裤，一口气带来四首重新编曲的作品，包括《沉沦》、《天大地大》、《倾斜》、《逃离钢筋森林》。林忆莲唱出《倾斜》时，更与舞蹈员一同踏上巨型倾斜舞台，配合灯光与萤幕特效，令现场气氛瞬间升温。

紧接慢歌环节，中央升降台化身一艘巨型飞船从天而降，背景萤幕投射出无垠宇宙夜空，营造出太空的孤寂。林忆莲穿上黑色配粉色的长纱裙优雅登场，接连献唱《寂寞流星群》、《赤裸的秘密》、《枯荣》、《月球人》、《愿》等作品，现场的60支激光纵横交错，于启德主场馆顶部交织出「流星划破长空」的绝美奇景，令观众叹为观止。

林忆莲播放珍贵童年照

演唱会的第三部份，舞台打造成旧香港房屋的客厅，里面摆放著脚踏衣车、旧式收音机、电风扇及木制家私，墙上还有数张林忆莲的童年珍贵照片，随著萤幕播出六、七十年代的香港旧貌，一台旧式电车更直接驶出舞台。旧客厅是以林忆莲童年时的住所复制，并搜罗与当年一模一样的旧家具，带领观众回到已消逝的时光。

莲之后换上黑色长褛，深情演绎《点唱机》、《下雨天》、《还有》、《前尘》、《没有你还是爱你》等经典歌，林忆莲之后分享：「因为𠮶part系讲穿越时空，而呢一次香港特别场的gimmick就系穿越返嚟香港，全part用嘅都系香港visual。」

林忆莲爆喊变全场大合唱

到了第四部份「重新」，林忆莲以白色连身裤登上巨型飞鸟，一连唱出《两心花》、《微凉》、《破晓》及《喜乐》，仿佛要用林忆莲的歌声化作暖流，勉励香港人的心。不过林忆莲献唱《微凉》时，被台下观众热情唱和的举动，感动得落泪未能唱下去，最终变成全场大合唱。

林忆莲连续演唱十多首歌曲后才开腔：「其实音乐系最好表达自己嘅一个方式，我好想多谢刚刚演出嘅每一首歌嘅作曲家、填词家，呢啲嘅音乐喺我成长、喺我自己嘅歌唱入面系非常重要，如果冇咗佢哋，就冇呢一场香港《回响巡回演唱会》。」

林忆莲多谢音乐总监伦永亮

林忆莲在encore部分换上黑白套装，唱出早期经典名作《激情》、《你是我的男人》、《痴缠》、《早晨》及《感情不老》，林忆莲表示：「好耐冇唱呢啲歌喇！《你是我的男人》应该有30年冇唱过喇！」林忆莲亦特别多谢音乐总监伦永亮：「我每一次都搞到佢好惨，啲编曲要重新再做过，令佢冇得瞓觉，实在好多谢你！」最后林忆莲以《依然》作结。

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林忆莲在演唱会上多谢林夕，但有网民近日翻出一段林夕早年接受陈志云访问的片段，林夕在片中就曾「大吐苦水」，直指林忆莲是他遇过「最麻烦的歌手」。林夕在访问中大爆全行都知道林忆莲经常「ban（退回）词」，甚至令填词人做到想放弃。林夕形容忆莲最大的问题是「她自己也不知道要甚么，说不出来，只有很抽象的感觉」，例如会提出「应该是黄色的」、「还没到懒洋洋的那种黄昏」等，令人摸不著头脑的要求。

林忆莲令林夕自信心崩溃

林夕更透露由他为林忆莲填词的《再见悲哀》，曾创下最高纪录足足填了8次。林夕形容过去多年与林忆莲的合作：「每一次都是苦难、煎熬，令你自信心崩溃的一个过程。」不过林夕亦坦言从中学到不少东西，训练出用「减法」来应付，以及引导对方找出真正需求。