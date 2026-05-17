洪卓立控诉母亲换眼角膜失败 收费昂贵却换来视力剩6%？ 爆医生嚣张态度：叫我妈咪告佢㖞

洪卓立（Ken）近日在社交平台发布长文，心痛揭露母亲遇上医疗纠纷的惨痛经历，引发网民高度关注。他指出妈妈早前接受两次换眼角膜手术，惟术后视力不仅未见好转，其中一只眼睛的视力更急剧恶化至仅剩6%。洪卓立控诉指：「手术是副院长做，但愈做愈差，他完全解释不了做两次的原因」，批评副院长态度恶劣且推卸责任，更指原本口头承诺亲自免费补救，最终却将母亲推给其他医生处理。最令洪卓立气愤的是，该名副院长仗著术前已签署同意书，竟表示：「佢直接叫我妈咪去告佢㖞！」让他无奈直斥高昂收费与服务质素严重脱节，目前只能向另一位权威眼科医生求助。

洪卓立父母健康每况愈下

另外，洪卓立趁母亲节分享童年合照时透露，父母近年身体每况愈下，妈妈经历胃部手术后胃口转差、身形消瘦，而爸爸亦受心脏问题困扰。面对双亲逐渐老去，加上洪卓立自己近年饱受脑痫症折磨仍未停药、声带状态反复，以及陪伴十多年的爱宠离世，接二连三的打击让他身心俱疲。尽管个人健康与生活正面临巨大挑战，他依然坚强扛起照顾家人的重任，积极寻求医疗协助，展现出为人子的担当。

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洪卓立呼吁网民勿忽略家人

经历接踵而来的家庭与健康危机，洪卓立对人生与亲情有了更深刻的反思，并借此机会向大众传递正能量。他语重心长地呼吁网民，即使每天为事业与生活劳碌奔波，也千万不要忽略身边挚爱的家人。他提醒大家要多抽空停下脚步，回头关心「爱你如初的父母」，哪怕只是一通简单的问候电话或一个窝心的短讯，都足以让长辈心头一暖。这番深情剖白不仅展现出洪卓立孝顺顾家的一面，更让不少网民有共鸣，纷纷留言为他打气，并祝愿洪妈妈能早日康复。

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