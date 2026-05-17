何超蕸追思会丨场内外庄重布置细节曝光 紫白花海唯美小池塘尽显清雅

已故赌王何鸿燊二房蓝琼缨的三女、信德集团执行董事何超蕸于4月12日离世，终年58岁。由政商及演艺界组成的何超蕸女士追思委员会，今日（17日）为何超蕸在湾仔的酒店举行追思会，下午时段开放予公众致祭，让各界友好作最后道别。

何超蕸追思会丨何超蕸人缘甚广

何超蕸的追思会现场布置庄严典雅，以白色和紫色为主调，营造出宁静肃穆的氛围。追思会场外设有一道小池塘，旁边的布景板写上「In The Memory of Maisy Ho 永远怀念何超蕸女士（1967-2026）」，让到来的宾客缅怀故人。礼堂内外摆满来自政商各界及亲友致意的花牌，形成一片花海，可见何超蕸生前人缘甚广。

何超蕸追思会丨至亲无限思念

在追思会礼堂中央，何超蕸的遗照安放在一片紫白花海之中，前方则摆放著家人致送的心型花圈，包括大姊何超琼、二姊何超凤、弟弟何猷龙一家，以及妹妹何超仪与妹夫陈子聪，表达对至亲的无限思念。

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现场由何超凤负责打点，她身穿黑色素服，戴上口罩，神情哀伤肃穆。场内两旁的投映机，则不断播放何超蕸生前的生活照、功绩以及与政商界名人的合照，回顾何超蕸精彩的一生。

何超蕸追思会丨「M」字小包显心思

此外，追思委员会亦向到场的公众人士派发纪念小礼物。礼物为一个印有代表何超蕸（Maisy）的「M」字样的白色小布包，上面系有紫白色干花束，内里装有三颗朱古力，设计精致，尽显心思，盼亲友将这份心意带回家中。

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