何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊

何超蕸追思会今日（17日）在在湾仔的酒店举行，何超蕸的私人追悼礼结束后，宾客相继离开场地，何家成员亦陆续离场，早前脚伤的何超仪在老公陈子聪陪同下，与宾客密谈好一段时间才离开，并接受访问。问到家人心情平伏？何超仪表示：「三家姐的告别非常突然，全家人都觉得好震撼，仲系唔系好明白点解会咁。（有指何超蕸因乳癌离开？）她身上都是癌，但个乳就无癌。」

何超蕸追思会丨何超仪忆胞姊何超蕸相处点滴

何超仪指胞姊何超蕸有其他毛病，回忆起过往，何超仪表示会乐观点接受姊姊离开的事：「我和她度过了一个非常之好玩的时间，我中学时她读大学，我经常被学校罚，我经常都会找机会『遁』去L.A.找家姐，她对我好好带我周围去、请我食嘢，一点都不会怪责我点解被学校惩罚，就嚟无书读㖞搞成这样。」

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何超仪指胞姊何超蕸随和细心

何超仪大赞胞姊何超蕸：「我三家姐是一位非常随和、快乐和细心的人，过时过节、边个食斋、边个钟意食乜，都只有她乜都全部记得，全部由她打点。所以我想上天是想一位对社会有贡献的人，上天要带她走先，可能未来世界已经不适合一位咁好的人住。」

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何超蕸追思会丨何超仪见家姐何超蕸最后一面

何超仪表示有见家姐最后一面，问到何超蕸有何说话留下？何超仪指：「讲不到了。（是否病了一段时间？）这个你要问大家姐了。」问到有何说话想跟姊姊何超蕸讲？何超仪感触表示：「家姐、一亿次、一千次、一万次、几十亿次，我们两个感情永远都不变！我都要做返她的妹妹。」

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