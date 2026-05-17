张员瑛又爆人品争议？出席名牌活动疑「C位病」再犯逼退前辈金智媛 遭大会点名让位超无面

韩剧《21世纪大君夫人》边佑锡、《泪之女王》金智媛、韩国女团IVE成员张员瑛（张元英）日前在首尔出席奢侈品牌活动，贵为广告及时尚界宠儿的张员瑛人红是非多，再度爆出人品争议，被网民质疑有「C位病」，而闹出风波。

张员瑛尴尬强颜欢笑

近日张员瑛与边佑锡、金智媛一同出席时尚活动，原本俊男美女的组合相当吸睛。但网上流出当日现场的影片，见到张员瑛最初站在三人的中间位置，却在拍摄大合照时，被工作人员提出：「请（金）智媛小姐站中间」，让张员瑛十分尴尬，强颜欢笑拉起裙摆移动让出位置。不过张员瑛在之后的晚宴上，与金智媛合照，二人更摆出不少Pose，似乎未受「C位」事件受到影响。

张员瑛被网民批评

对于张员瑛在活动上未有礼让前辈金智媛，一直企中间，网民睇片后留言：「到底是对C位有甚么执著病」、「论资历，怎样也是金智媛站中间」、「她怎么还是站C位，甚至还让工作人员提醒」。但也有网民为张员瑛护航，认为大众恶意揣测张员瑛：「留言区又在造谣」、「留言到底都在恶意揣测甚么，奇怪了，你们真的觉得自己很懂张员瑛吗」。

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事实上早在五年前，张员瑛已就人品问题备受批评，当时张员瑛因多宗争议登上热搜，除在表演出道歌《ELEVEN》时，被批未有认真跳，陷入「划水争议」外，又在节目《音乐中心》夺得首次一位时，张员瑛所属女团IVE被指无视主持，惹出态度问题。

张员瑛曾被指用队友衬托自己

其后张员瑛在年底的《SBS歌谣大战》中，特别显眼穿上一身白装登场，IVE同团成员全体以黑色舞衣现身，导致队友如伴舞一样。而张员瑛在多次团体自拍照中，同样因坚持站在中间位置举机，而队友从两旁摄镜头，被指用队友衬托自己，只顾成为焦点，未有照顾他人感受。