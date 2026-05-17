何超蕸追思会丨二房何猷龙送别胞姊最后一程 何超仪撑拐杖与陈子聪到场 私人医生全程随行

已故赌王何鸿燊与二太蓝琼缨的三女、信德集团执行董事何超蕸于4月12日因乳癌离世，终年58岁。今日（17日）由政商及演艺界组成的何超蕸女士追思委员会，在湾仔的酒店举行追思会，何超蕸的大姊何超琼一早现身打点，而其他兄弟姊妹陆续抵达。

何超蕸追思会丨何超琼到场打点获慰问

大批政商界人士今早出席何超蕸追思会，何超琼心情平静最先到场打点，获到场的宾客握手慰问，其后何超蕸的胞弟何猷龙、赌王何鸿燊元配黎婉华的姪女黎芷珊先后到场，黎芷珊严肃神情下难掩伤感，送别表姊妹兼同窗何超蕸。

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何超蕸追思会丨何猷君何超盈携家人抵达

而赌王四房太太梁安琪与儿子何猷亨、何猷君与太太奚梦瑶抵达时匆匆进入会场，何超盈与老公辛奇隆携同女儿「荷包蛋」辛千觅（Audrey）、拄着拐杖的何超仪和老公陈子聪，以及私人医生Imam到场时，应传媒要求企定定影相。

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