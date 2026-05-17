Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ERROR 193「上水」停工3个月终现身 直击尖沙咀玻璃房「长期抗战」丨独家

影视圈
更新时间：12:33 2026-05-17 HKT
发布时间：12:33 2026-05-17 HKT

ERROR成员郭嘉骏（193）一向以「真性情」见称，敢讲敢爆，但年初却疑因「出口太快」而突然被「放长假」，由1月底起全面停工，连IG都静了三个月，搞到一班「老婆」（粉丝暱称）日日心挂挂，网上不断「寻人」，今日（17日）《星岛头条》独家直击193复工生活。

193穿睡衣现身

今日在The One商场门口突然出现一个大型玻璃箱，内里以简约舒适风格布置，配合柔和灯光与植物。虽然天气微雨，现场早已聚集大批「老婆」穿上雨衣守候。中午约12时，郭嘉骏（193）身穿啡色睡衣和孭着背包现身，身边并无ViuTV 旧有助手陪同，而是由一名新面孔男助理随行。193随即步入玻璃箱展开「公开生活」，据悉将会在箱内逗留至晚上，并于未来数日持续于The One现身，为久违三个月的「复出」揭开序幕。

相关阅读：8点直乐VIURIETY丨梁业卖关子暗示193郭嘉骏回归 何启华玩「人肉冰壶」险被推厂外 自爆周五小剧场变《ERROR大冒险》

相关阅读：ERROR「三缺一」贺ViuTV十周年 何启华撑193「放假中」未归队 吴保锜常被轰自揭情绪出问题曾求医

Dee何启华追问

最近队长梁业（Fatboy）同副队长何启华（Dee哥）受访时就暗示193的「休养期」快将完结。昨晚（16日）193终于「上水」更新社交平台，以灰底白字写下六只字：「听日尖沙咀见」，留言区瞬间洗版，大家都兴奋到爆，短短一日已经有20,000多个赞好。虽然193未有交代尖沙咀的确实地点、时间同场合，令「老婆」们不断追问，但193依然保持神秘。至于队友Dee哥更于限时动态转发贴文，留言「又搞咩风」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
18小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
6小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
15小时前
谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债 Coco爆2千万分手费真相 揭四哥多年送楼送金细节
谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债  Coco爆2千万分手费真相  揭四哥多年送楼送金细节
影视圈
3小时前
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
即时国际
4小时前
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
投资理财
6小时前