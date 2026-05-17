ERROR 193「上水」停工3个月终现身 直击尖沙咀玻璃房「长期抗战」丨独家

ERROR成员郭嘉骏（193）一向以「真性情」见称，敢讲敢爆，但年初却疑因「出口太快」而突然被「放长假」，由1月底起全面停工，连IG都静了三个月，搞到一班「老婆」（粉丝暱称）日日心挂挂，网上不断「寻人」，今日（17日）《星岛头条》独家直击193复工生活。

193穿睡衣现身

今日在The One商场门口突然出现一个大型玻璃箱，内里以简约舒适风格布置，配合柔和灯光与植物。虽然天气微雨，现场早已聚集大批「老婆」穿上雨衣守候。中午约12时，郭嘉骏（193）身穿啡色睡衣和孭着背包现身，身边并无ViuTV 旧有助手陪同，而是由一名新面孔男助理随行。193随即步入玻璃箱展开「公开生活」，据悉将会在箱内逗留至晚上，并于未来数日持续于The One现身，为久违三个月的「复出」揭开序幕。

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Dee何启华追问

最近队长梁业（Fatboy）同副队长何启华（Dee哥）受访时就暗示193的「休养期」快将完结。昨晚（16日）193终于「上水」更新社交平台，以灰底白字写下六只字：「听日尖沙咀见」，留言区瞬间洗版，大家都兴奋到爆，短短一日已经有20,000多个赞好。虽然193未有交代尖沙咀的确实地点、时间同场合，令「老婆」们不断追问，但193依然保持神秘。至于队友Dee哥更于限时动态转发贴文，留言「又搞咩风」。