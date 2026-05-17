Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申演唱会2026｜小方尾场骚太太叶萱俾足101分 提及家人感触落泪 杨千嬅惊喜现身合唱《好心好报》 闻未邀请Stephy即落闸：过咗去

影视圈
更新时间：12:17 2026-05-17 HKT
发布时间：12:17 2026-05-17 HKT

方力申（小方）昨晚（16日）在红馆举行《Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》尾场，小方昨日在社交网站表示闪到腰要即时去做物理治疗，但似乎康复进度不错，甫开埸即边唱边跳，又走匀全场，跳唱《万刀甲》时亦完全没影响表现。唱完后小方指本来也很担心，在彩排时也没跳，幸好最后也没事。

小方妈妈抱起孙女Isla

虽然演唱会头场入座率只有八成，但尾场就近乎爆满，小方似有感触表示不敢叫朋友来，因自己玻璃心和面皮薄，又指估计现场没有1000也有800人是认识他或者是他的细佬，又指中学校长和班主任也有来。演唱会进行期间，小方妈妈high爆企起身抱起孙女Isla，而小方细佬之后接手抱B，一班观众即围住影B女，完全抢去爸爸风头。

杨千嬅担任嘉宾

小方尾场除了继续有郑中基、陈晓东、梁汉文等做嘉宾外，也请来杨千嬅担任嘉宾，两人合唱《好心好报》后，小方指有机会开红馆是因之前做巡廻演唱会，当时第一首唱别人的歌就是千嬅的《可人儿》，原因是2001年做新人时，第一次上台面对现场观众唱歌，就是做千嬅的live嘉宾，之后台上播出当年小方当年唱《可人儿》的片段，千嬅即笑说：「我惊啲，你就唔惊，你个样冇变过。」两人更边睇边唱，唱完后千嬅表示怀念以前两人在「金牌大风」的日子，因当时很有爱和温度，也很开心小方每个阶段自己也能参与一点，小方说：「所以我今次第一次开骚，一定要揾千嬅嚟做嘉宾，因为我第一次系奉献咗俾你。」千嬅谓觉得感动的是小方当年是可人儿也是飞鱼王子，25年后就是培育下一代的飞鱼老师，认为这种运动员的精神同埋坚持好值得自己学习：「我好开心，见到你今日做爸爸，见到佢个女同太太，其实我上次香港演唱会佢哋嚟睇，佢太太仲系大紧肚未生，跟住过几日生咗，今日见到你太太同个女我觉得系一件好幸福嘅事。」之后千嬅亦唱出《野孩子》送给小方，最后她亦祝小方继续做自己想做的事情，一家人健康美满。小方之后又表示自己多人锡，数花蓝时有88个，更指自己储齐四大天王花蓝，是一种成就。Encore时，小方找来台下的陈慧敏合唱《自欺欺人》，不过身为歌手的她表现就比观众更差，几乎完全唱唔到，而他最后指见大家咁支持自己，相信好快会有下一次。

小方获太太启发

小方在完骚后受访，他坦言能做红馆骚是一件很神奇的事，自己头场在台下等升上台时也心情也很激动，跟一直以来帮他整头的发型师讲「等咗25年喇！」，又指没推出唱片后也没想过有这样的机会，所以觉得好特别，也认为自己可以的话，其实大家也可以实现自己的梦想。对于首场入座率只有八成，小方直认最初也会担心：「一开始加场好开心，但加场之后啲飞冇去得咁快，其实都会担心，但系主办同太太话唔紧要，呢个系你嘅一个里程碑，上咗红馆就尽量享受舞台，做好自己就OK。」至于提起家人时喊，他指刚才唱《先苦后甜》时也有喊，因为一讲起父母就好感动。问他今次给自己多少分？他就指已尽晒力，提到太太叶萱给予101分及大赞演唱会好睇，小方指太太也有给他启发：「佢同个女都有睇彩排，睇完佢话好似我由游水运动员，跟住转型到做艺人，到做廿几年之后上红馆，佢真系觉得好似所有嘅努力因经历，就成就咗今日呢个红馆，但佢同我讲觉得我之后会更好嘅，所以呢个唔系终点，我就攞咗呢番说话同大家分享。」

小方碌爆人情卡预告会请食饭

对于小方在台上脱去背心大骚fit爆肌身材，他笑言最重要的是找数，因之前宣传时讲过要除衫，没可能到最后不除，又谓之前更瘦，但因减磅后唱不到歌，所以后来也恢复正常饮食，也重回2公斤，而这次锻炼也不太辛苦，希望以后能够保持这个身型。对于开骚前闪亲腰，小方即表示好惊，但幸好早闪亲，问他是否怕不能跳舞？他说：「系呀，我一闪亲就着唔到鞋，即刻揾朋友帮手，中西合璧，试过正骨又试过物理治疗，（有plan b?）有，唔跳斋除衫，（见你跳得OK！）系呀，我食咗好多止痛药，而家都唔痛嘅，但唔知点解我只手瘀咗，（握手𠮶阵整亲？）唔知啊，可能系揿地。」至于反应好是否有part 2？小方就指是讲笑，但自己之后也会在唱歌方面再落功夫，因新歌《生活无小事》在商台得到第二名，是自己人生第二首得到第二名的歌，所以很难得。提到今次嘉宾方面碌爆人情卡，问他如何还债？他指会请食饭，又指见返大家也很开心，问到是否没打算请Stephy邓丽欣做嘉宾？他听后即说：「过咗去，个骚都过完仲问嘅，（有冇send message？）唔讲喇，（因为你哋嘅合唱歌都好经典。）冇咩回应。（唔系太太唔钟意？）唔系！唔系！唔系！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
18小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
6小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
15小时前
谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债 Coco爆2千万分手费真相 揭四哥多年送楼送金细节
谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债  Coco爆2千万分手费真相  揭四哥多年送楼送金细节
影视圈
3小时前
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
即时国际
4小时前
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
投资理财
6小时前