方力申演唱会2026｜小方尾场骚太太叶萱俾足101分 提及家人感触落泪 杨千嬅惊喜现身合唱《好心好报》 闻未邀请Stephy即落闸：过咗去

方力申（小方）昨晚（16日）在红馆举行《Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》尾场，小方昨日在社交网站表示闪到腰要即时去做物理治疗，但似乎康复进度不错，甫开埸即边唱边跳，又走匀全场，跳唱《万刀甲》时亦完全没影响表现。唱完后小方指本来也很担心，在彩排时也没跳，幸好最后也没事。

小方妈妈抱起孙女Isla

虽然演唱会头场入座率只有八成，但尾场就近乎爆满，小方似有感触表示不敢叫朋友来，因自己玻璃心和面皮薄，又指估计现场没有1000也有800人是认识他或者是他的细佬，又指中学校长和班主任也有来。演唱会进行期间，小方妈妈high爆企起身抱起孙女Isla，而小方细佬之后接手抱B，一班观众即围住影B女，完全抢去爸爸风头。

杨千嬅担任嘉宾

小方尾场除了继续有郑中基、陈晓东、梁汉文等做嘉宾外，也请来杨千嬅担任嘉宾，两人合唱《好心好报》后，小方指有机会开红馆是因之前做巡廻演唱会，当时第一首唱别人的歌就是千嬅的《可人儿》，原因是2001年做新人时，第一次上台面对现场观众唱歌，就是做千嬅的live嘉宾，之后台上播出当年小方当年唱《可人儿》的片段，千嬅即笑说：「我惊啲，你就唔惊，你个样冇变过。」两人更边睇边唱，唱完后千嬅表示怀念以前两人在「金牌大风」的日子，因当时很有爱和温度，也很开心小方每个阶段自己也能参与一点，小方说：「所以我今次第一次开骚，一定要揾千嬅嚟做嘉宾，因为我第一次系奉献咗俾你。」千嬅谓觉得感动的是小方当年是可人儿也是飞鱼王子，25年后就是培育下一代的飞鱼老师，认为这种运动员的精神同埋坚持好值得自己学习：「我好开心，见到你今日做爸爸，见到佢个女同太太，其实我上次香港演唱会佢哋嚟睇，佢太太仲系大紧肚未生，跟住过几日生咗，今日见到你太太同个女我觉得系一件好幸福嘅事。」之后千嬅亦唱出《野孩子》送给小方，最后她亦祝小方继续做自己想做的事情，一家人健康美满。小方之后又表示自己多人锡，数花蓝时有88个，更指自己储齐四大天王花蓝，是一种成就。Encore时，小方找来台下的陈慧敏合唱《自欺欺人》，不过身为歌手的她表现就比观众更差，几乎完全唱唔到，而他最后指见大家咁支持自己，相信好快会有下一次。

小方获太太启发

小方在完骚后受访，他坦言能做红馆骚是一件很神奇的事，自己头场在台下等升上台时也心情也很激动，跟一直以来帮他整头的发型师讲「等咗25年喇！」，又指没推出唱片后也没想过有这样的机会，所以觉得好特别，也认为自己可以的话，其实大家也可以实现自己的梦想。对于首场入座率只有八成，小方直认最初也会担心：「一开始加场好开心，但加场之后啲飞冇去得咁快，其实都会担心，但系主办同太太话唔紧要，呢个系你嘅一个里程碑，上咗红馆就尽量享受舞台，做好自己就OK。」至于提起家人时喊，他指刚才唱《先苦后甜》时也有喊，因为一讲起父母就好感动。问他今次给自己多少分？他就指已尽晒力，提到太太叶萱给予101分及大赞演唱会好睇，小方指太太也有给他启发：「佢同个女都有睇彩排，睇完佢话好似我由游水运动员，跟住转型到做艺人，到做廿几年之后上红馆，佢真系觉得好似所有嘅努力因经历，就成就咗今日呢个红馆，但佢同我讲觉得我之后会更好嘅，所以呢个唔系终点，我就攞咗呢番说话同大家分享。」

小方碌爆人情卡预告会请食饭

对于小方在台上脱去背心大骚fit爆肌身材，他笑言最重要的是找数，因之前宣传时讲过要除衫，没可能到最后不除，又谓之前更瘦，但因减磅后唱不到歌，所以后来也恢复正常饮食，也重回2公斤，而这次锻炼也不太辛苦，希望以后能够保持这个身型。对于开骚前闪亲腰，小方即表示好惊，但幸好早闪亲，问他是否怕不能跳舞？他说：「系呀，我一闪亲就着唔到鞋，即刻揾朋友帮手，中西合璧，试过正骨又试过物理治疗，（有plan b?）有，唔跳斋除衫，（见你跳得OK！）系呀，我食咗好多止痛药，而家都唔痛嘅，但唔知点解我只手瘀咗，（握手𠮶阵整亲？）唔知啊，可能系揿地。」至于反应好是否有part 2？小方就指是讲笑，但自己之后也会在唱歌方面再落功夫，因新歌《生活无小事》在商台得到第二名，是自己人生第二首得到第二名的歌，所以很难得。提到今次嘉宾方面碌爆人情卡，问他如何还债？他指会请食饭，又指见返大家也很开心，问到是否没打算请Stephy邓丽欣做嘉宾？他听后即说：「过咗去，个骚都过完仲问嘅，（有冇send message？）唔讲喇，（因为你哋嘅合唱歌都好经典。）冇咩回应。（唔系太太唔钟意？）唔系！唔系！唔系！」