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郭晶晶全黑装扮闪耀威尼斯双年展 难掩知性美获激赞艺术素养高

影视圈
更新时间：14:00 2026-05-17 HKT
发布时间：14:00 2026-05-17 HKT

「跳水皇后」郭晶晶与霍启刚结婚13年，一直保持低调作风，凡事亲力亲为照顾三名子女，一家五口的生活幸福美满。近日郭晶晶陪老公飞抵意大利，出席威尼斯双年展晚宴，郭晶晶虽然打扮密实，但凭出众气质成为全场焦点。

郭晶晶简约打扮撑老公场

霍启刚当晚获邀在威尼斯双年展晚宴上发表开幕致辞，太太郭晶晶陪伴在侧，全力支持老公。当晚有份出席晚宴的表演嘉宾在社交平台分享与郭晶晶夫妇的合照，相中可见，郭晶晶与老公全程「孖住」晒恩爱。

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郭晶晶当晚以一贯最爱的简约风格示人，穿上一袭全黑长裙现身宴会，虽然衣着极为密实，但完美衬托出郭晶晶随性又不失优雅的豪门贵气。即使面对现场众多盛装打扮的中外女宾客，郭晶晶的气场与风度一点也不输蚀，散发出独特的知性美。

郭晶晶获赞亲切零架子

除了外在的优雅气质，郭晶晶的内涵同样令人惊喜。该名上载合照的表演宾客在发文中对郭晶晶赞不绝口，直指郭晶晶不仅为人亲切零架子，在交谈间更发现其「艺术素养也很高」，对艺术有著独到的见解。

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