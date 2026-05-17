何超蕸追思会丨何超琼、黎芷珊等家属强忍悲伤抵达打点 政商名流齐集送别赌王千金
更新时间：12:21 2026-05-17 HKT
发布时间：12:21 2026-05-17 HKT
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已故赌王何鸿燊与二太蓝琼缨的三女、信德集团执行董事何超蕸于上月12日因乳癌离世，享年58岁，由政商及演艺界组成的何超蕸女士追思委员会，今日（17日）在湾仔一所酒店为何超蕸举行追思会，设团体致祭、私人追悼礼及公众致祭。
何超蕸追思会丨黎芷珊难掩伤感
何超蕸大姊何超琼今早在现场打点，与到场宾客握手接受慰问，何超琼应要求停步影相，心情平静。家属何猷龙、黎芷珊（姑妈是何鸿燊元配黎婉华）抵达现场，黎芷珊一脸严肃难掩伤感。
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何超蕸追思会丨翁嘉穗赵曾学韫等现身送别
政商界人士相继到场，包括叶刘淑仪、葛珮帆、陈家珮、赵曾学韫等陆续抵达追思会现场。曾任东华三院董事局总理的翁嘉穗，与杨超成、马清扬、随东华三院的总理及代表学生队伍进入会场。叶刘淑仪、陈家珮、容海恩离开会场时应媒体要求停步影相。范徐丽泰、梁爱诗等先后到场，赵式之到场时难掩哀伤，强忍泪水让传媒拍照。
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