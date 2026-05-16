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杨千嬅凌晨五点半「生女」 IP公仔「Am'miri」诞生 5大特质温柔治愈人

影视圈
更新时间：16:15 2026-05-16 HKT
发布时间：16:15 2026-05-16 HKT

杨千嬅「生女」了！由她主创的全新IP「Am'miri」全球首个限定快闪店，昨日清晨在深圳湾万象城静静鸡「出世」，千嬅笑说：「我等咗咁多年，终于生咗个女，Torres有个妹啦！哈哈！」不过今次「生女」过程一点也不简单，原本活动安排在下午举行，怎料千嬅去到深圳后，活动场地收风大批歌迷及市民准备围观，因担心人潮太汹涌难控，临时被要求改到早上8点半开始，千嬅笑言：「结果我系前一晚要凌晨5点半就起身化妆梳头，真系生仔都冇咁早起身，哈哈……不过当年生仔，都系一早入医院准备，所以成朝都有一个准备生个女嘅心情！」

千嬅透露构思由丁子高提出

千嬅「囡囡」Am'miri，原来是她老公丁子高的idea，千嬅透露：「其实成件事系丁生嘅idea，希望可以同大家分享生活理念，最终就一齐合作，做咗Am'miri出嚟，足足搞咗3年，今日面世真系好开心。」而这个拥有淡紫色头发、精灵耳和纯白翅膀的天使BB，象征每个人内心的小朋友，温柔守护初心，千嬅坦言：「希望Am'miri总会喺你最需要嘅时候出现，用温柔治愈你！」

千嬅望出毛公仔抱囡瞓觉

至于开幕活动中，千嬅分享了「囡囡」的五大情绪特质，包括陪伴、爱、接纳、包容及勇气，而她自己就特别钟意「勇气」：「心口最紧要有个『勇』字，跌都唔使怕！」谈到最爱的公仔，千嬅透露近年钟情玩偶，「依家多咗个自己亲生女，如果可以出毛公仔，第日就可以揽住个女瞓觉，哈哈！」今次快闪店免费入场，至5月27日，同步为千嬅5月23至24日深圳「春茧」演唱会热身。下午抢购粉丝人潮淘汹涌，歌迷纷纷表示：「见到千嬅歌里面一直存在嘅温柔人格变成真嘅，特别开心，一定要拥有！」千嬅则表示：「其实冇谂过话要做到个公仔几劲几多人钟意，只系想同歌迷朋友一齐开心分享。」

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