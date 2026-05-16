康城影展｜《尸杀禁区》午夜首映全智贤行红地毯盛况空前 尊特拉华达夺「荣誉金棕榈」高呼超越奥斯卡

「第79届康城影展」昨日迎来精彩一天，多部竞赛及特别展映影片先后亮相，包括韩国丧尸惊悚片《尸杀禁区》、日本导演滨口龙介的法语首作《All of a Sudden》，以及奥地利导演Marie Kreutzer执导的《Gentle Monster》。

《尸杀列车》后再度回归康城

《尸杀禁区》由《尸杀列车》导演延尚昊执导，入选「午夜展映单元」于康城举行全球首映，导演连同主演全智贤、具教焕、池昌旭、申铉彬及金信禄等走上红地毯，盛况空前，是延尚昊继2016年《尸杀列车》后再度回归康城同一展映单元。记者会上，延尚昊透露今次选择丧尸题材是为了反映当代社会的恐惧，指出人工智能及高速资讯正令人类思想日趋均一，侵蚀个人主体性，令他联想到病毒群体的演化机制。

滨口龙介激动致谢

《All of a Sudden》在竞赛单元首映后获得全场长达7分钟的起立鼓掌。这部逾3小时的长片由法国女星Virginie Efira与日本女星冈本多绪主演，讲述两名女性因绝症而相遇并结下深厚情谊的故事，大批观众在字幕滚动期间动容落泪。滨口龙介在掌声中激动致谢。此片为法日德比合拍作品，全片片长达196分钟。

尊特拉华达女儿有份参与演出

同日亮相的竞赛片《Gentle Monster》由奥地利名导Marie Kreutzer执导，嘉芙莲丹露（Catherine Deneuve）、「邦女郎」Léa Seydoux等一众影坛巨星悉数出席首映礼。3片同日掀起话题，令第四日成为本届影展迄今最受瞩目的一天。​​​​​​​​​另外，荷里活巨星尊特拉华达（John Travolta）在其导演处女作《Propeller One-Way Night Coach》举行首映前，获影展艺术总监Thierry Frémaux颁发荣誉金棕榈奖，全场随即爆发热烈掌声。尊特拉激动得几乎落泪，以法语高呼「完全出乎意料！」并表示：「这份荣誉超越奥斯卡。」《Propeller One-Way Night Coach》改编自他1997年同名儿童小说，是一部带有自传色彩的家庭冒险片，以航空黄金年代为背景，其女儿Ella Bleu Travolta亦有参与演出。