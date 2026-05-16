方力申红馆个唱丨《美女厨房》铁三角爆笑合体 郑中基翻旧帐「假㗎啲奶」风波爆小方当年发火 首登红馆感触有泪多谢四位「老细」成全圆梦

方力申(小方)首个红馆演唱会《Perfect Moment最佳时间演唱会》昨晚举行头场，嘉宾阵容掀起回忆杀，除有《百份百感觉》陈晓东、李彩华及周励淇外，《美女厨房》的郑中基（Ronald）、梁汉文（Edmond）罕有现身合体，合唱《龙咁威》及一系列节目中的改词串烧歌，更大呼：「美女厨房，食咗先讲！」Edmond指听讲小方老婆叶萱Maple睇《美女厨房》时仍然好细个坐爸爸大髀看电视，小方说她当时只是小六。

方力申唔做「鹌鹑」全靠两位前辈教路

之后三位讲起拍节目的回忆，小方表示从两位前辈身上学到好多：「我本身系一个好『鹌鹑』嘅艺人，但系我睇住Ronald同啲嘉宾玩完之后，我问佢『你同佢哋好friend㗎？』佢竟话『唔系呀，啱啱先识』」并解释因为做show！」又Edmond试过有次病，但当见到所有现场观众即刻好精神：「我问『你唔系病咩？』佢话『唔使做咩？』但我头六年仲系带住情绪返工，系你哋教识我点样做一个艺人去娱乐观众。」

梁汉文赞年青方力申是可造之才

重提他的经典对白「假㗎啲奶」言论，(当年性感跳唱组合Freeze成员石咏莉、陈乐榣和甄颖珊担任《美女厨房》嘉宾，并需在限时内烹调大良炸鲜奶、百花鲜掌及竹笙鱼肚羮。方力申试味时忍不住大叫：「哗好咸、好咸」，石咏莉竟回应：「好似你咁」，小方一怒之下拒绝试味更回敬一句：「假㗎啲奶！」事后被指人生攻击)Ronald对小方说：「我记得你当时发脾气，话⋯⋯咩系假嘅话！」Edmond则觉得小方这个年青人是可造之才。小方多谢二人教识了他很多，他对着Ronald说：「不过某啲人只觉得你教识我媾女和饮酒。」Ronald即叫小方望住Edmond讲，因为这与他无关。

方力申晒威水史1994年红馆游过水

小方曾是港队游泳代表，他也觉得自己离不开游泳，无论一开始唱歌，甚至现在演唱会导演设计舞台也与水有关。小方又讲威水史说：「1994年4月喺红馆举行过世界游泳锦标赛，当时我系港队代表，我系史上唯一一个喺红馆游过水又举行过演唱会嘅香港市民。」从一个游泳小将，变身第一份艺人做了26年，今天就好像将多年来的经历、做过的事及拥有过的，今日全数实现了，感觉就像漏斗一样，冲下去器皿会变得更大更阔，即代表自己的将来会更美好。作为人父，他藉这机会将一曲《先苦后甜》送给自己父母及世上所有的爸妈，讲完这番话，小方也忍不住拭泪。

叶萱杏色围巾抱女安睡

大约十时许，小方的爸妈及弟弟站着欣赏，小方老婆叶萱则坐下来将女儿放在杏色围巾内安睡。小方演唱一曲《万刀甲》时，穿上背心爆肌的他，在两位女舞蹈员一左一右拖着小方的手，让小方做出凌空翻筋斗动作，唱到最后小方更即场除去背心，赤裸上身展示苦练出来的肌肉，引来全场观众哗声四起。在这首歌MV中，教练杜德智大赞小方在四个星期内将体脂从16%减至8%，是很高能量和很高的境界，但过程中他却从没有投诉。

陈慧琳自爆爱看小方女儿冲凉片

陈慧琳（Kelly)是另一位嘉宾，Kelly与小方合唱《好心好报》，Kelly说：「多谢小方之前做我嘅演唱会嘉宾，上次佢带了咗三面金牌嚟，我仲笑佢系初级长者组，事隔半年佢成就更大，感觉就似拎咗千面金牌咁，因为千金。」小方说：「父亲节𠮶晚太太怀孕嘅第二天，收到红馆档期嘅消息，系咪可以讲系好脚头！真系好特别。」Kelly笑指，除了钟珍外，她也很钟意看小方女儿的冲凉片段，更指小方现在多了很多师奶粉丝。最后二人联同Joey邓建明即场组成替代版组合「Dry」合唱一曲《纪念日》。之后小方表示，现在最重要是不断进步，做好自己及做好生活不同角色，现在他的心态很简单，只要自己的「老细」满意，他便觉得自己成功，小方说：「我有好多『老细』，老婆、爸妈及女儿都系，只要佢哋满意我就觉得自己成功，亦多谢你哋成全我，送我呢份最佳嘅礼物。」