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启德体艺馆化身京味茶馆 相声大师郭德纲于谦率「德云社」爆笑登场

影视圈
更新时间：00:22 2026-05-16 HKT
发布时间：00:22 2026-05-16 HKT

香港演出新地标启德体艺馆将化身成为京味茶馆，中国著名相声社团「德云社」已定于6月20日（星期6）晚上7时正，假座体艺馆举行「30周年世界巡演・香港站」。届时郭德纲和于谦老师合体出征，经典同框，这对黄金搭档将连同其他7位实力派演员，承包全场观众一整晚的笑点！

德云社30周年巡演足迹遍全球

德云社于2011年在郭德纲带领下，开始了中国相声市上第一次海外商业演出，今次「德云社30周年世界巡演」截至本月14日已被邀请去了澳洲、纽西兰、新加坡、韩国、津巴布韦、埃及和德国等地共9个主要城市演出，之后更会远赴英国、加拿大、美国、巴西、阿根廷和马来西亚献艺，而到了6月20日便会在香港和大家见面。由此可见德云社的相声表演由创立至今共30年已成为业界的中流砥柱，得到全球相声迷和中国传统艺术爱好者的大力支持。

郭德纲于谦侯震领衔各展风采

「德云社30 周年世界巡演－香港站」演出阵容庞大，包括以深厚传统功底与市井风格、让相声重回剧场的德云社创始人郭德纲，他深耕传统、培养大批青年演员，推动相声市场化与国际化，成为当代曲艺复兴的标志性人物；于谦也是德云社核心，他以松弛自然、精准接梗的风格，成为郭德纲的黄金搭档，撑起当代相声的经典组合；侯震则是相声大师侯宝林的长孙、侯家第三代唯一职业相声人，他师承石富宽，现为德云社核心成员。他被郭德纲称为「师父留下的非物质文化遗产」。
 

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