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张柏芝空降北京珠宝晚宴 无袖马甲配鱼尾裙演绎高贵从容尽显女王风范

影视圈
更新时间：19:59 2026-05-15 HKT
发布时间：19:59 2026-05-15 HKT

张柏芝昨日空降北京出席高级珠宝私享展及晚宴，成为全场瞩目焦点。刚陪伴爱子温馨庆生的柏芝，便即刻飞往北京赴宴，兼顾家庭与事业的从容姿态，尽显成熟女性魅力。当晚她一身全黑御姐风造型惊艳登场，利落无袖马甲勾勒流畅肩颈线条，搭配垂感十足的鱼尾长裙，步履间尽显曼妙身姿；长款黑丝手套为整体增添神秘高贵氛围，利落干练的盘发凸显优越骨相，肌肤紧致动人，举手投足之间散发出不怒自威的高贵气场。

张柏芝与世界冠军王楚钦同台

柏芝先后佩戴两套品牌重磅高级珠宝登场，华贵珠宝衬得她气质更加明艳大气，高贵风姿与珠宝的璀璨光芒完美交融。她上身佩戴的两套高级珠宝，活动结束后便被现场VIP贵宾火速购入，这不仅是对珠宝的青睐，更是对柏芝高贵形象与时尚号召力的最高肯定，彰显她在高端圈层的非凡影响力。盛会星光云集，柏芝与世界乒乓球冠军王楚钦同台亮相，碰撞出别样的时尚火花，成为当晚一大亮点。

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