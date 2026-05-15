古天乐出品头炮舞台剧《大龙鳯》7月公演 获廖子妤力撑「阿仔」 张继聪首任监制见演员拍海报爆发戏瘾：如打强心针

古天乐出品「天下一幕」（One Cool Stage）头炮舞台剧《大龙鳯》将于7月24号起公演，改编自龙文康编剧作品，香港3度公演，全新版本的《大龙鳯》将由张继聪首度担任监制与张志敏、郭芙联手上阵，并邀得曾凭同剧夺得2014「香港舞台剧奖最佳男主角」的朱栢谦主演兼执导，与新鲜出炉「香港电影金像奖」影后廖子妤伙拍特别演出何嘉莉，联同首次合作登场的吴冰@小薯茄、黄梓侨、徐浩昌（肥肠）、汤君慈、许月湘、赵君瑜、李玗蓁、黄诗咏等。早前一众演员聚首为舞台剧拍摄海报，剧未公演，各演员已演技大爆发，令身为监制之一的阿聪在拍摄过程中，已感受到剧力万钧的魔力。

《大龙鳯》演员没有偶包

首次接触舞台剧监制岗位的阿聪赞叹到：「戏都未排，一班演员拍海报时已戏瘾大发；为了配合喜剧效果，摄影师要求各人在表情演绎上要有戏，包括眼神，完全是一次表情大挑战，但丝毫没难倒这帮演员，大家既没有偶像包袱，也不介意面部表情趣怪扭曲，各施其技，尽情配合完成拍摄。对于初试啼声的我，犹如打了支强心针，开了一个好头。」

廖子妤第一次做外母

曾在不少演出中饰演妈咪角色的廖子妤（fish），今次多得曾演过她儿子的阿聪邀请，同样演出妈咪角色，她力挺说：「聪哥第一次做监制，无理由晤撑阿仔（聪）㗎！其实继3年前参演过舞台剧《饭戏攻心》后，再有人揾我做舞台剧，不仅开心，还很巧合，上次演舞台剧，我刚刚攞完奖，今次又是攞完奖翌日，收到演出邀请！不过我不知道还有几多次机会㗎？那会有那么多奖攞呀！所以每次我都好珍惜，今次我在剧中有两个仔女，还有第一次做外母，跟朱谦饰演两公婆，当然乘机偷师，非常期待。」

朱栢谦三度出演哭笑不得

至于身兼导演、主演两职的朱栢谦已3度演出《大龙鳯》，每次演出都带给观众不同惊喜，连他自己也不禁笑说：「这个龙文康作品，我每次跟对手演出，甚至自己都会演到哭笑不得、同哭同笑，一部开心、温馨喜剧。」问到如果监制阿聪粉墨登场，适合演甚么角色？朱谦力推阿聪饰演他所演的校长一角，赞不绝口的说：「聪哥有型得来又有幽默感，有急才又够charm，我简直比下去。如果他做老豆角色，我就演他的儿子，又真的好期待我们演两父子会有甚么火花。」

何嘉莉久违演舞台剧

久违了的何嘉莉在剧中饰演朱谦其中一位太太，她期待的说：「可以跟殿堂级朱栢谦合作，真的好荣幸，我相信他可以带动我入戏。一直以来都好想演舞台剧，今次终于有机会。刚才拍海报时，又要表现古惑、戚眉弄眼，表情演绎夸张，已经感受到舞台演出有别于电影、剧集，感觉很新鲜。阿聪刚才也给我温提，要去旅行充电就把握良机啦；因为五月便要全情投入排练，熟读剧本角色。」而剧中亦起用了好几位年轻演员配搭，包括吴冰、汤君慈、黄梓侨、肥肠等，大家对参演舞台剧都表现雀跃，且表示要加倍努力作准备，甚至预先报读演戏课程补课。而拍摄海报时，不约而同摆出夸张表情，又求又跪的甫士，配合喜剧气氛，而各人演绎到位，阿聪满意收货。

吴冰、汤君慈、黄梓侨、肥肠努力报读课程

吴冰坦言知道老豆原来是朱栢谦大感压力，要打醒十二分精神上阵、汤君慈苦笑谓没想过拍海报要表情多多，还有乞求pose，一次难得的舞台表演初体验。而被阿聪以港版许光汉形容的黄梓侨笑言不敢当，虽然没太多舞台剧经验，但经常在网络频道kootimlok（古添乐）亮相短视频演出，演技训练有加。而徐浩昌（肥肠）则时刻提醒自己早睡早起以最佳状态，应付每场台上的表演，要随时有执生的准备。

