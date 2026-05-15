刘松仁自揭曾对米雪呼呼喝喝愧疚求原谅 拍档背后「执手尾」高EQ化解公关危机

刘松仁跟米雪多年来合作无间，在无数剧集中饰演情侣，绝对元祖级「萤幕CP」。近年刘松仁因健康问题大幅减产，早年甚至传出中风需要撑拐杖代步，最终由好友米雪代为澄清。刘松仁与米雪的深厚情谊，未因岁月流逝而减退，私下仍不时相约行山、饮茶饭敍。近日刘松仁却突然在微博撰写长文，以「欠米雪小姐一句『谢谢』，为甚么呢？」为题，罕有地公开向米雪致谢兼道歉，背后原因令人动容。

刘松仁戏痴上身得罪人

刘松仁在深情长文中忆述，年轻时与米雪合作的点滴。刘松仁坦言自己当年是个不折不扣的「戏痴」，对创作极度认真执著，一旦进入状态就会旁若无人、不能自控。若有人在拍摄期间打断他，他便会发脾气，而当时一心扑在创作上，对人情世故毫不察觉，也完全不在意。

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刘松仁幸得米雪助解围

刘松仁直到多年后与米雪闲聊，才获好友告知真相：「你知不知道，那些年你在片场得罪了很多人，很多人受不了你，都是我在背后帮你解释、打圆场。」原来当年已经是一线红星的米雪，深明刘松仁对艺术的用心与坚持，知道他并非有意伤人，于是默默包容他的急躁与固执，从来没有半句怨言。米雪当年更四处向剧组人员解释：「松仔不是这个意思，不是故意的，只是太投入、太专注。」

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得知真相后，刘松仁心里大受触动，同时亦感到十分内疚。刘松仁回想起当年在片场情急之下，甚至对著比自己更红的米雪呼呼喝喝，直认自己当年：「真是不知天高地厚，不近人情，也让她受了不少委屈。」

刘松仁迟来的道歉

刘松仁在文中深情剖白：「大家都说我们是最佳拍档，但我心里清楚，最好的拍档不是戏里配合得好，其实是在戏外对我的理解、对我的包容。」刘松仁感谢米雪当年给予足够的信任与空间，默默帮他处理好人情上的诸多麻烦，让他没有后顾之忧地安心创作，才得以留下那么多值得怀念的经典作品。

刘松仁最后郑重地写道，并将过往合作的剧集剪辑，录下一句「多谢」及「对唔住」：「这么多年，我觉得不只欠米雪小姐一句『谢谢』，今天也想认真和她说一声：对不起。原来我们在戏外互相成就，才是真正的最佳拍档。」

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