陈卓贤33岁生日展启德开幕 油桶时光隧道重温MV蜕变旅程 负责人车车剖白幕后辛酸：爱心付出远超金钱

6月9日是陈卓贤（Ian)33岁生日，Hellosss(粉丝暱称）早早为他筹办生日庆祝活动，从今晚7时至6月9日在启德零售馆2号馆开设了，Ian陈卓贤「Ian Azure Nexus」生日展览。现场除设立了多个打卡位置之外，重点设置了Ian的油桶时光隧道，隧道中设置了生日独家限定造型照，配合播放Ian所有MV，并有少量生日会独家片段在内，让歌迷或入场欣赏人士可以体验Ian从黑白走向彩色的蜕变旅程。

陈卓贤巨型扭蛋机与AI歌词卡

粉丝生日活动，当然要包括一些游戏部份，大会设置了巨型扭蛋游戏机，幸运儿有机会抽中「Ian独家即影即有相片」，及生日限定自制个人化电话手绳工作坊，这两项游戏均需在网上预约。还有今年特设的AI互动歌词卡片制作机，粉丝可即场拍摄照片制成漫画化或卡通化个人独有的歌词卡。

陈卓贤演唱会主题获启发

歌迷会活动负责人之一「车车」接受访问时表示，筹备这次生日活动跟Ian的音乐路相同，都是充满困难，要慢慢一步步冲破，之后便顺利完成，她指出，最难就是构思生日活动主题，幸好看到Ian演唱会主题「GROWTH」所启发，便想出从黑白走向彩色作为主题。问到预计活动参与人数？她表示，主要在场地能够容纳的情况下，希望越多人到场参与越好。至于这次活动大概花了多少钱才能完成？车车不愿直接透露花了多少钱，只表示，每次筹备生日活动都是花尽心机多于金钱付出，她说：「真的数不到花了几位数字，爱心付出比金钱更多，全是粉丝们出心出力制作整个活动，预计每天管理现场也需要大概近30位粉丝帮手。」

