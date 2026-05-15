「翻版廖碧儿」邝美璇宣布怀孕晒唯美孕照 曾选港姐入5强卸任即息影 嫁金融才俊做阔太

现年29岁的前香港小姐「友谊小姐」邝美璇昨晚（14日）在IG上传多张唯美孕照，高调宣布怀孕喜讯！邝美璇卸任后退出娱乐圈，并嫁给圈外金融才俊，她为宣布怀孕喜讯，早前与老公在沙滩夕阳下甜蜜互动拍下美照，日前更大方展示胎儿的超声波照片，幸福之情溢于言表。

邝美璇IG公布怀孕喜讯

邝美璇在IG上发文写道：「We can't wait to meet you, MC baby on the way!」（我们迫不及待地想见到你，MC宝宝要来了！），正式向外界公布造人成功的喜讯。从她分享的一系列相片可见，她在日落时分的沙滩上，身穿一袭白色贴身长裙，孕肚已经相当明显。其中一张照片，她的丈夫温柔地跪在地上，仰望并轻抚着她的孕肚，画面充满爱意。另一张照片中，邝美璇则独自低头凝视着贴在孕肚上的多张超声波照片，散发出准妈妈的温柔光辉。

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邝美璇选港姐曾被封「翻版廖碧儿」

外貌出众、拥有高学历的邝美璇毕业于英国伦敦政治经济学院（LSE），入行前曾任银行客户助理。她在2020年参选港姐时，因外貌被指有几分神似廖碧儿而获封「翻版廖碧儿」，一直被视为大热之一。虽然最终止步五强，但仍夺得「友谊小姐」殊荣，并与同届三甲谢嘉怡、陈桢怡和郭柏妍更成为好姊妹。

邝美璇卸任即回归金融老本行

不过，邝美璇当选后并未在娱乐圈作长远发展，在卸任后毅然决定不再与TVB续约，果断离巢做回「老本行」投身金融行业。

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邝美璇豪华过大礼、低调结婚照：

邝美璇嫁金融才俊生活富贵

邝美璇在2022年年初获金融才俊男友求婚成功，两人更远赴浪漫之都巴黎拍摄婚纱相，并于2023年举行婚礼。婚后的邝美璇「升呢」做阔太，不时在IG大晒富贵生活，与老公周游列国。除了生活无忧、频频获邀出席晚宴外，邝美璇去年更与家姐邝美淇（Maggie）一起盛装出席香港马主协会晚宴，疑似已「升呢」成为马主。如今两人迎来婚后的首个爱情结晶，圈中好友及网民纷纷涌入她的社交平台留言，为这位准妈妈送上最真挚的祝福。

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