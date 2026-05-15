Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈卓贤Ian获邀赴罗马私人晚宴演出全场气氛爆棚 启德演唱会加开三场

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-15 HKT
发布时间：15:45 2026-05-15 HKT

MIRROR成员陈卓贤（Ian）日前获邀远赴意大利，为香港某保险公司在罗马举办的盛大年度晚宴担任表演嘉宾，带来一场难忘的音乐盛宴。Ian一连献唱三首歌曲，包括广受好评的代表作《正式开始》、《宁静海》及《留一天与你喘息》，现场气氛迅速被点燃，全场掌声与欢呼声此起彼落。表演期间，气氛持续高涨，多位贵宾兴奋地走到舞台前方，要求与Ian合照留念，Ian亦展现亲和魅力，一边演唱一边拿起手机与观众自拍Selfie，将互动推向高潮，全场瞬间「high爆」，气氛热烈至极。不少员工表示，这是他们参与过最难忘的一次公司年度盛会，既感受到对顶尖人才的重视，亦享受了难得的跨文化娱乐体验。

陈卓贤启德个唱门票5.22公开发售

Ian表演后亦坦言好荣幸能获邀献唱：「看到大家这么投入和开心，我自己都好high！希望这几首歌能为大家的努力送上最好的鼓励。」此外，Ian将于7月举行的个人演唱会《IAN CHAN : GROWTH: LIVE 2026》反应极其热烈，6场门票迅速售罄，昨日主办方已宣布将于7月30日、31日及8月1日在启德体艺馆加开三场，连同原定场次合共9场，充分展现其在香港乐坛的超高人气！加开三塲门票亦将于5月22日上午10时于快达票（HK Ticketing)公开发售。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
6小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
5小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
10小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
2小时前
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
影视圈
4小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
9小时前
特朗普结束访华行程。路透社
00:34
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
2小时前
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
01:35
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
18小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
6小时前