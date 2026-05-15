陈卓贤Ian获邀赴罗马私人晚宴演出全场气氛爆棚 启德演唱会加开三场

MIRROR成员陈卓贤（Ian）日前获邀远赴意大利，为香港某保险公司在罗马举办的盛大年度晚宴担任表演嘉宾，带来一场难忘的音乐盛宴。Ian一连献唱三首歌曲，包括广受好评的代表作《正式开始》、《宁静海》及《留一天与你喘息》，现场气氛迅速被点燃，全场掌声与欢呼声此起彼落。表演期间，气氛持续高涨，多位贵宾兴奋地走到舞台前方，要求与Ian合照留念，Ian亦展现亲和魅力，一边演唱一边拿起手机与观众自拍Selfie，将互动推向高潮，全场瞬间「high爆」，气氛热烈至极。不少员工表示，这是他们参与过最难忘的一次公司年度盛会，既感受到对顶尖人才的重视，亦享受了难得的跨文化娱乐体验。

陈卓贤启德个唱门票5.22公开发售

Ian表演后亦坦言好荣幸能获邀献唱：「看到大家这么投入和开心，我自己都好high！希望这几首歌能为大家的努力送上最好的鼓励。」此外，Ian将于7月举行的个人演唱会《IAN CHAN : GROWTH: LIVE 2026》反应极其热烈，6场门票迅速售罄，昨日主办方已宣布将于7月30日、31日及8月1日在启德体艺馆加开三场，连同原定场次合共9场，充分展现其在香港乐坛的超高人气！加开三塲门票亦将于5月22日上午10时于快达票（HK Ticketing)公开发售。

