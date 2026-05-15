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郑欣宜现身西贡小店亲民举动全曝光  老板娘大赞人美心善  皮肤白滑神采飞扬状态佳

影视圈
更新时间：15:00 2026-05-15 HKT
发布时间：15:00 2026-05-15 HKT

现年38岁的歌手郑欣宜（Joyce），自2023年完成红馆演唱会后，便无预警地「消失」于幕前近三年，期间一度清空社交平台，停止所有公开活动，引发外界无数揣测。正当粉丝们翘首以盼之际，近日欣宜频频传出复出喜讯，继早前被传将参与内地综艺节目《歌手2026》，以及被拍到跟靓仔牙医合照神采飞扬后，她昨日更被发现在西贡一家小店品尝川湘菜，其容光焕发的最新状态及亲民举动，令一众粉丝大感安慰！

欣宜明显纤瘦状态大勇

根据该家小店的老板娘所述，欣宜昨日到访了西贡一家川湘菜馆。相中的她穿上一件型格的黑色Tee，蓄著一头亮丽金发，造型醒神。她面露灿烂笑容，热情地与餐厅老板娘自拍合照，不仅皮肤白滑紧致，双眼更是笑意盈盈，可谓「连眼都识笑」。最让粉丝惊喜的是，欣宜的身形现时显得非常健康，状态大勇。

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欣宜获老板娘大赞人美心善

该店的老板娘事后亦在社交平台分享这份喜悦，大赞欣宜「人美心善」。她透露，欣宜用膳后不仅态度亲切和蔼，更主动提出要与她自拍，还开玩笑地建议，希望店主放大合照，放于店门口以作招徕。这个窝心的举动，让老板娘不禁高呼：「唱歌好听，人美心善又爱吃辣的姐姐谁不爱！」字里行间充满对欣宜的欣赏。

欣宜神隐三年传闻满天飞

回顾欣宜「神隐」的这三年，她突然停止所有公开活动，一度引发了外界的担忧和猜测，期间曾传出她因抑郁症而停工休养，甚至有「秘婚」及「秘密产子」等传言。其后经理人林珊珊出面证实欣宜「的确系病咗，疗伤之中」，承认她因健康问题需要休息。如今欣宜以最佳状态再现人前，加上加盟《歌手2026》的传闻甚嚣尘上，让一直关心她的粉丝终于可以放下心头大石。

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