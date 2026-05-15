谷薇丽追思会丨俞琤致悼词忆挚友难掩悲痛 揭生前最后聚会大赞谷薇丽是现代侠女

资深电影人兼谷德昭胞姊、金源米业集团主席林炯炽太太谷薇丽（Linda）于今年5月初离世，享年73岁。谷薇丽的丧礼昨日（14日）在香港殡仪馆举行，今日移灵到圣约瑟堂进行告别仪式，随后奉移歌连臣角火化。昨晚多位圈中好友现身灵堂致祭，当中俞琤（YT）更致悼词，回顾与故友谷薇丽的点滴。

俞琤在英国突收噩耗

俞琤在悼词中透露，得知噩耗时自己正身处英国，一切来得相当突然：「Linda，你走嘅第二日朝早，我啱啱喺伦敦去紧曼彻斯特，赶住探我𠮶个就快100岁嘅老校长。我收到（谷）祖琳传过嚟嘅讯息，佢话有啲好重要嘅嘢要同我讲。唔知点解𠮶一刻，我就有好不祥嘅预感。」

俞琤叹谷薇丽走得突然

俞琤当下已猜测是否有人离世：「我即刻覆佢，即刻问，系咪有人走咗？」面对好友谷薇丽的猝然离世，俞琤坦言难以接受：「你一向唔系多嘢讲嘅，作风踏实，做事俐落。但系咁样嘅忽然离去，实在系令我哋大家有啲措手不及。」

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谷薇丽离世前不久曾聚会

俞琤回忆起与谷薇丽对上一次的聚会是在半个月前：「你仲同你至爱嘅家人，一齐好欢喜咁嚟赴我嘅约会。前后左右坐满咗我哋同你合作过、都好疼锡你嘅好朋友、同业。」当晚，俞琤特意将两人合作过的六部电影剪辑成专集播放，并当众表扬谷薇丽，给予对方热烈的掌声。俞琤忆述播放片段的版权也是由谷薇丽帮忙洽谈：「你喺联系咗佢哋（片主）之后，隔咗一阵仲追住嚟问我：『点呀？有无问题呀？仲使唔使帮手呀？』」

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在俞琤眼中，谷薇丽是一位充满热诚且极具修养的电影人：「你就系咁㗎喇，你就系咁热心㗎喇。你根本上就系一个现代嘅侠女。一身好本领，但从来唔会炫耀。虽然位居要职，但永远你都系谦和待人。遇到啲咩纠纷，你总系可以不愠不火、合情合理、好妥善咁摆平，令到大家心服口服。」俞琤指在自己印象中，从未见过谷薇丽失控，哪怕是天大的难题，总能从容微笑面对，迎刃而解。

俞琤盼来日再结片缘

对于故友谷薇丽的离去，俞琤选择以正面的心态去释怀：「你呢次走得咁突然，我真系希望系因为上天有更好嘅安排，有更重要嘅任务俾你，去令呢个世界变得更好。有需要嘅话，请你一定要发讯息俾我，等我哋可以同你再一次合作，上应下行。」

最后俞琤难掩悲伤表示：「其实我哋一定只可以咁样相信，先至可以稍微减低我哋嘅不舍、我哋嘅悲伤。先至可以俾我哋带住感恩、乐观嘅心情，去怀念你，去等候你嘅召唤。多谢你，Linda。」俞琤一番感人言辞，道尽对亡友的无尽思念。

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