Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友

影视圈
更新时间：12:30 2026-05-15 HKT
发布时间：10:41 2026-05-15 HKT

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）5月初离世，昨日（14日）于香港殡仪馆设灵，今日（15日）移灵于圣约瑟堂进行教堂仪式告别，之后奉移歌连臣角火化。谷德昭和女友林子萱（KiKi）一早到场打点，谷薇丽的灵柩约于9时15分由工作人员从殡仪馆移送至圣若瑟堂，丈夫林炯炽在移送过程中全程守候在则，见他鼻子通红，神情哀伤，目送灵柩进入堂内，他之后在场外逐一与到场悼念的亲友握手问好以及拥抱，钟楚红、钟珍、刘伟强夫妇、陈果、梁君彦、马时亨、陈方安生等先后到来，侄女谷祖琳到达时向传媒表示「辛苦哂，辛苦哂」。大量亲友致送花牌致哀，当中包括刘德华。

谷薇丽儿子捧遗照

仪式结束后，工作人员先将灵柩移送上灵车，谷薇丽的儿子林世晞捧著遗照、女儿林世咏紧随其后一起上灵车。戴著墨镜的钟楚红离开时难掩哀伤，全程不发一言，谷祖琳离开时亦向传媒表示「辛苦大家」，谷德昭婉拒受访，当传媒向他表示保重时，他说：「咁多位有心，多谢。」随后与女友登上旅游巴离开。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
01:35
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
15小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
7小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
6小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
2026-05-14 11:00 HKT
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
2小时前
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
3小时前
东涌裕东苑单位起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体。
00:50
东涌裕东苑单位电器起火 消防救熄 睡房检8旬女住户焦尸
突发
7小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
3小时前
米芝莲豆品店坚拒预制「前舖后厂」成本贵六倍 不设扫码落单 「最大价值是历史」
米芝莲豆品店坚拒预制「前舖后厂」成本贵六倍 不设扫码落单 「最大价值是历史」
商业创科
7小时前
02:42
星岛申诉王 | 西兰花洗出恶心「虫虫大军」 营养学家教最佳清洗菜虫法
申诉热话
5小时前