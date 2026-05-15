谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）5月初离世，昨日（14日）于香港殡仪馆设灵，今日（15日）移灵于圣约瑟堂进行教堂仪式告别，之后奉移歌连臣角火化。谷德昭和女友林子萱（KiKi）一早到场打点，谷薇丽的灵柩约于9时15分由工作人员从殡仪馆移送至圣若瑟堂，丈夫林炯炽在移送过程中全程守候在则，见他鼻子通红，神情哀伤，目送灵柩进入堂内，他之后在场外逐一与到场悼念的亲友握手问好以及拥抱，钟楚红、钟珍、刘伟强夫妇、陈果、梁君彦、马时亨、陈方安生等先后到来，侄女谷祖琳到达时向传媒表示「辛苦哂，辛苦哂」。大量亲友致送花牌致哀，当中包括刘德华。

谷薇丽儿子捧遗照

仪式结束后，工作人员先将灵柩移送上灵车，谷薇丽的儿子林世晞捧著遗照、女儿林世咏紧随其后一起上灵车。戴著墨镜的钟楚红离开时难掩哀伤，全程不发一言，谷祖琳离开时亦向传媒表示「辛苦大家」，谷德昭婉拒受访，当传媒向他表示保重时，他说：「咁多位有心，多谢。」随后与女友登上旅游巴离开。