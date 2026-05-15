江美仪拍戏被逼到崩溃惊恐症险发作 拒做网民「垃圾婆」不再看负评 活出单身天花板

江美仪入行超过30年，曾被誉为「娱乐圈烈女」，但原来坚强硬朗形象背后，江美仪曾因患上严重抑郁并演变成惊恐症，被困扰长达20年。江美仪早前接受周国丰的YouTube节目访问，她直言：「我而家都有点黐黐哋，我𠮶个其实叫惊恐症，我对声音好敏感。」

江美仪坦言目前仍需要服药

江美仪坦言目前仍需要服药：「我最差系唔可以喺餐厅正中间食饭，好似好多人望住你，𠮶啲声好以钻入你个脑，然后越嚟越大声，你会得顶唔顺，你行出去唞气，慢慢会觉得好紧张，呼吸好急，心跳得好快，然后你开始喊，喊得最严重嘅系会失去知觉。」

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江美仪学会与情绪病和平共存

幸好江美仪当时主持妇女节目并访问了一位临床心理学家，对方的话犹如当头棒喝，让她意识到自己的问题，其后私下主动求医展开漫漫的治疗路：「头𠮶几次去做治疗，我喊到好似猪头，但系喊咗几次后，感觉好似积压喺心入面嘅垃圾慢慢倒出来，成个人舒服多了。」除了依靠药物提高血清素、坚持做运动产生安多酚外，宗教也给了她极大的力量。江美仪学会了因果与冥想，明白到「永远改变不了别人，只能改变自己」的道理：「其实冇人激嬲你，系你你自己攞嚟嬲。」虽然目前仍需少量药物辅助，但她已经能安然入睡，并学会了以正面的心态与情绪病和平共存。回顾三十年的演艺生涯，江美仪认为自己学到最多的是「坚持」，她坦言处女座的性格执著，总是被劝「放过自己」，但她对这份执著感到自豪：「喺过去𠮶30几年，我好感谢自己嘅坚持，将每一件事都做到最好，起码冇人话江美仪演戏敷衍，呢个系我嘅成绩表。」谈到演戏，江美仪曾被前辈梁舜燕（Lily姐）点醒，被称赞演戏时「很享受」。从此她便立下心志，无论遇到好与坏的角色或际遇，都要享受当下的过程。

江美仪人生追求变得非常简单

提到情绪爆发的辛酸，江美仪分享了拍摄《九江十二方》时的深刻经历。当时导演陈维冠要求极高，甚至要求她眼泪要违反「地心吸力」从特定角度流下。为了达到导演近乎疯狂的要求，她必须将情绪推至极限：「哭到好似瀑布，拍完之后我根本收唔到声，冲出去空地不停地喊，喊到见晕，差啲惊恐症发作。」江美仪感叹演员的情绪经常要在极短时间内经历从零到一百的剧烈起伏，因此演员患上情绪病其实并不出奇。经历过情绪的幽谷与人生的起伏，江美仪现在的人生追求变得非常简单，只要开心同健康：「做人要好好锡自己，对自己好啲。我而家会谂啲好嘅嘢发生。」面对现今网络充斥的负评与攻击，江美仪展现出强大的防御力，她呼吁大家不要去看这些留言：「呢样嘢杀伤力真系好重，我成日都叫人唔好睇，佢哋只系放垃圾，你收咗咪等如做『垃圾婆』？。如果你觉得而好似好多嘢攻击你，最好嘅解决方法就系远离呢啲负能量，走返出嚟世界自然唔会那么黑暗。我觉得自己经历过好多嘢，我相信我来生，即是我跟住嘅日子都唔会再经历𠮶啲嘢。」

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江美仪感情非常豁达选择不再结婚

谈及感情生活，江美仪曾经与吴君如胞弟吴君祥有过一段婚姻，但离婚9年未有拍拖，江美仪在感情方面非常豁达选择不再结婚：「我觉得单身好好，单身系好自由，可以随时拎起行李去旅行，唔使同任何人交代。不过当你生活有啲压力， 或者工作上嘅唔如意，都想有个肩膊去挨吓，呢啲嘢间唔中闪下。我想揾一个最好唔使成日见，呢啲系难揾，唔去谂咪得，有就有，冇就冇，我而家自己一个人都好开心。」