星球大战丨5.21香港抢先上映 古古袭港揾食 李凯贤带路试食田鸡煲仔饭

全城热切期待的《星球大战》（Star Wars）全新外传电影《星球大战：曼达洛人与古古》(The Mandalorian and Grogu)，即将于5月21日于香港抢先上映。可能是《星战》史上最可爱人物的古古（Grogu），近日已率先来到香港，跟荣升饮食界KOL、香港Hip Hop组合廿四味成员之一Brian李凯贤一同揾食！

「烧鹅都Dope」Brian亲自带路

出名为食的古古，除了捣蛋搞破坏之外，就是在找东西放入口，在《星战》片集《曼达洛人》（The Mandalorian）中，他就有狂吞骨头汤（Bone Broth）、太空马卡龙 (Blue Macarons)、青蛙、青蛙蛋、外星触须生物的纪录。古古今次则由人气爆灯的「烧鹅都Dope」Brian亲自带路，在其YouTube频道中，走访香港三间不同餐厅，誓要找出最好味的田鸡煮法。

古古学揸筷子「隔空取物」

古古来到香港当然要入乡随俗，第一件事就是要学揸筷子，不过这对于拥有超强原力的古古来说绝对无难度，他更即场示范用筷子「隔空取物」的新绝技。Brian率先带古古试食田鸡白鳝煲仔饭，令古古惊喜发现原来除了生吞青蛙，煮过的田鸡竟然是另一番与别不同的美食！

古古坐叮叮感受慢活

除了疯狂试食之外，古古更游客上身坐上电车游香港。平日在外太空跟住曼达洛人，古古最爱就是坐上飞船感受光速飞行的速度感，估不到今次坐上叮叮，也能感受慢活的趣味。除了在港岛游电车河，古古更试坐开篷巴士过海，到九龙区的庙街觅食，看到香港独有的霓虹夜景，更令他双眼发光！