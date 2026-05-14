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谷薇丽设灵丨胞弟谷德昭晚上致悼词 悼念册曝光温馨家庭照满脸笑容成追忆

影视圈
更新时间：17:40 2026-05-14 HKT
发布时间：17:40 2026-05-14 HKT

资深电影人兼谷德昭胞姊、金源米业集团主席林炯炽太太谷薇丽（Linda）5月初离世，享年73岁。谷薇丽的家人今日（14日）于香港殡仪馆为她设灵，除了众多亲友到场致哀外，丧礼上亦派发了悼念册，让亲友留下对谷薇丽的思念。

谷薇丽追思会胞弟致悼词

悼念册封面上印有「In Loving Memory of MRS LINDA KUK LAM 1951-2026」。根据程序表，追思会于晚上7时30分举行，由Adrian Lam、YT及弟弟谷德昭（Vincent Kuk）致悼词。

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册内刊载了谷薇丽生前的家庭生活照片，当中可见她与弟弟谷德昭的合照，记录了她与亲友共度的快乐时光。悼念册上亦印有家属感谢亲友前来吊唁的语句：「林谷薇丽家属衷心感谢亲临吊唁的亲友，及各界人士亲切慰问与关怀。」

谷薇丽脸上总挂幸福笑容

此外，灵堂内的电视不断播放著谷薇丽生前与家人的生活片段，当中更穿插了她与张国荣、张曼玉、周润发、钟楚红等巨星的珍贵合照。从这些播放的相片中可见，谷薇丽生前与家人关系非常亲密，脸上总是挂著幸福的笑容，画面弥足珍贵。

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