45岁唐诗咏无滤镜生图惹热议 面部浮肿惊现双下巴兼「眼凸凸」惹健康隐忧

现年45岁的前TVB视后唐诗咏自离巢后，积极作多线发展，除维持幕前演出外，更荣升老板娘用心打理自家日式面包店。近日唐诗咏出席慈善活动时，吸引不少网民围观，更将当日拍摄的影片放到小红书，在网上流传的无滤镜真实片段中，竟让唐诗咏的状态成为大众焦点，引发热烈讨论。

唐诗咏四肢纤幼

在网民分享的影片所见，唐诗咏的四肢依然纤幼，但面容却出现明显变化。从侧面看，唐诗咏的面部略显浮肿，下颚位置更惊现一坨松弛的肉，形成明显的双下巴，甚至有网民留意到唐诗咏有「眼凸凸」的情况。

相关阅读：视后唐诗咏访问古天乐睇到网民尴尬癌发作：好Kam 主持表现遭狠批 全程口窒窒兼问废话？

许多网民对唐诗咏的状态表示担忧，留言猜测她是否身体抱恙：「她样子怎么怪怪的」、「眼睛很凸是不是生病了？」、「老是一回事，肥是一回事，唐的状态感觉不太好，是不是有健康问题？」、「有点肥肿难分」。不过有网民认为是：「面包吃多了可能哈哈，碳水吃多很容易让脸浮肿」。

唐诗咏脚疾长期治疗

而早前唐诗咏曾在社交平台的限时动态自揭，身体健康出现问题，情况看似相当严重。当时曝光的照片，见到唐诗咏身穿短裤，整个膝盖、大腿、小腿部分，被纱布紧紧包扎，似乎伤势不轻。唐诗咏当时解释已接受多次治疗，仍未见好转。

相关阅读：TVB「离巢视后」惊爆有长期病患 厚重包扎触目惊心已多次治疗 事业陷僵局情路坎坷